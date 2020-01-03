守門“風水獅”遭示威者火攻潑漆滙豐銀行搶修“紅燒獅子頭”

香港滙豐銀行總行門前一對銅獅不但已經有85年的歷史，而且已成為這家全球性銀行的一個標誌，滙豐銀行印製的香港鈔票，很多都以這對銅獅為圖案，有些老香港更言之鑿鑿形容這對銅獅並且兼具鎮邪驅魔的風水功能，但踏入今年元旦，其中一頭名為施迪（Stitt）的獅子遭到示威者火熏和潑紅漆，又貼上黃色符咒，慘變“紅燒獅子頭”。滙豐香港區行政總裁施穎茵2日向員工發內部電郵指，銀行已聘請專家，就銅獅進行評估及展開專業性文物復修工作。

廣告 繼續瀏覽後續

滙豐銀行有別於其他中資國企銀行，過去7個多月來一直倖免遭到示威者“拆屋裝修”，然而近日卻因為銀行方面顯然為了免招北京不滿而取消“星火同盟”在該行的戶口，並聽從警方指令凍結該戶口接近7000萬元港幣。星火同盟由於是一個眾籌平台的基金，目的是為示威被捕者提供法律援助，但警方指控這個基金涉嫌洗黑錢，並拘捕基金的5個負責人，滙豐凍結戶口此舉遭到示威者不滿，因此在近日的示威活動中，亦與中國銀行等中資銀行面臨同一命運，除了風水獅子慘變“紅燒獅子頭”，滙豐其他的分行亦遭到縱火，自動提款機被砸。

該行官網公布，上周五暫停的旺角服務網點繼續暫停，又一城分行及卓越理財中心，則因商場關閉而一直停業；7個只設自動櫃員機的理財易中心，包括銅鑼灣駱克道及禮頓道、灣仔軒尼詩道及熙華大廈、旺角豉油街、將軍澳尚德邨、大埔翠屏花園等均暫停服務，直至另行通知。

施穎茵向香港員工發內部電郵。據悉，電郵中她提及“標誌性銅獅”成為破壞目標，認為行為不合理及不當，“任何暴力都不能予以合理化”。行方決定將部份自動櫃員機服務暫停，個別地區分行亦加設圍板。她聲稱滙豐在港歷練逾150年，“過去遇過很多挑戰”，有信心繼續服務客戶及香港社區。

該行發言人表示，對銅獅被破壞“感到十分難過”，目前首要考慮是保障客戶及員工安全，行方正努力復修受影響服務及設施；銅獅初步清潔工作仍在進行中，滙豐會聘請專家，協助評估及展開專業復修工作，預計過程需時，“銅獅雕像與滙豐和香港歷史息息相關”，指必定儘力保護這重要文物。

香港滙豐目前的一對銅獅子在皇後大道中一號滙豐舊總行1935成立時已經開始擺設，其樣本乃按照滙豐上海的一對老銅獅所鑄造，而且還特別邀請上海當時的英籍雕刻家瓦格斯塔夫（WW Wagstaff）與同上海一名周姓老師傅打造，由於會操流利上海話的瓦格斯塔夫本人是個駝背，因此上海當年人人稱呼他是“老駝背”，他的兩個兒子也因此叫“小駝背”。後來二次大戰發生，服役英國海軍的長子陣亡，二子也在上海遭日軍殺害。周師傅則跑到香港，之後一直為滙豐負責銅鑄手藝工作。

有風水師傅稱，滙豐的銅獅不能隨便“離座”，否則壓不住邪魔。1981年總行重建，一對銅獅移離本座，搬到附近地點作為過渡，當年卻不巧遇上中英就香港前途談判，港元港股暴跌。

這對銅獅，閉口者為施迪，另一開口作咆哮狀者，名叫史提芬（Stephen）。事實上，這對銅獅在香港日治時代一度險被日軍溶解，幸二次大戰及時結束，但這次卻仍然難逃遭到“紅燒”的噩運。