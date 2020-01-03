香港真假警察難分兩自稱便衣警察劫走男子20餘萬

香港警察霸道執法在過去七個多月已是新常態，對警察執法時不但蒙面而且還拒絕出示委任證，休班後還可配備伸縮警棍和甚至手槍，香港市民已是耳熟能詳，但有人懷疑趁此良機假扮警察行劫，兩名自稱警察男仔元旦日在屯門向一名老伯下手行劫得手20餘萬港元。

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警方消息指，一名63歲男子傍晚6時許途經屯門建榮街25號對開街頭時，遇到各穿綠衣及黑衣兩名男子，兩人自稱便衣探員，要求查身份證。該名男子無從查證，只有無奈照辦之際，兩人卻突發難，搶去老伯手持的一代載了21萬現金的紙袋拔腿即逃。

案發地點距離屯門警署僅200多米外，不過警方接報趕至後，賊人已逃去無蹤。消息稱，警方不排除賊人曾跟蹤該男子，得悉他身懷巨款，才選擇向他下手，探員將翻看附近閉路電視錄像以便追緝賊人歸案。

警方則表示，兩名涉案男子均年約30歲、1.7米高。其中一賊人蓄短黑髮，案發時身穿綠色外套及藍色長褲的男子，健碩身材；另一名賊人則中等身材，身穿黑色長袖上衣及黑色長褲。

警員接報到場經初步調查後，把案件列冒充警務人員及盜竊，交由屯門警區刑事調查隊第6隊跟進，暫未有人被捕。

自從香港爆發反修例風波以來，警方霸道及偏袒性執法，成為詬病焦點，過去曾經有被捕者質疑警察身分要求出示委任證反被警察虐打事例；也經常發生警察假扮蒙面示威者突然發難進行逮捕或插贓嫁禍情況。警察對外界的投訴一律否認或置諸不理。