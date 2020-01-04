二萬教師及支持者齊聲譴責港府向教育界秋後算賬

香港教育局長楊潤雄早前接受大陸傳媒訪問，侃侃而談反修例風波對教育界的影響，他說，倘若有校長維護被指控是煽動學生的教師，政府將會把他們“揪出來”，取消他們的校長資格。針對楊潤雄的言論涉及白色恐怖，香港香港教育專業人員協會3日晚舉行一場“無懼白色恐怖，堅守教育專業”集會，二萬名教師和支持者坐滿整個中環愛丁堡廣場，不少教師更是下課後趕來參加。

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雖然楊潤雄事後否認他的講話涉及白色恐怖，更批評有人刻意曲解他的講話，但教育界立法會議員葉建源指出，楊潤雄的講話已是對教師和校長們發出警告，令教師不寒而慄，教育局用投訴機制查教師，有教師因此不敢參加元旦遊行，不敢在面書發言，不敢在教員室與同事“私下抱怨幾句”。他引述已故教育界運動先驅兼民主黨創黨人之一對司徒華之言，鼓勵一眾教師，“教師是教育學生光明正大，踏實無懼的人”。

小學教師兼屯門區議員羅佩麗上台發言時透露，自已是其中一位被投訴的教師，形容投訴是無中生有，卻仍然遭教育局無理追究。她想向教育局長楊潤雄說：“局長你這樣的做法是不會嚇唬我們的。”她又表示，中共發動的文化大革命斷送了一整代的知識分子，因此教育界必須阻止教育局將文革引入香港。

羅教師表示，教育局去年9月向其任教的學校表示收到有關她的投訴，指她於課堂上叫有參與遊行示威的學生舉手，並稱讚舉手學生是“good students”，又說“香港將來會有新國歌出現”，但她完全沒說過上述言論。教育局曾派人員到校向校長了解，惟校長解釋事件後，翌日卻收到教育局來電指“上頭不接受解釋”，其後羅便收到教育局信件，要求她書面逐一就指控解釋。

她說，教育局附上的投訴信亦無上下款，令她無法得知投訴人的身份。羅佩麗回覆教育局時質疑有關指控失實，認為匿名投訴令其名譽受損，要求教育局提供投訴人姓名，她可能會作法律追究，卻遭教育局拒絕。

另一位上台分享的是家長聯盟發言人張艷璿，她批評楊潤雄的廢話是黑色恐怖，教壞學生的其實是大話連篇的高官及不斷開槍打人的警察，她的女兒已表明不想被迫唱國歌、不想再在香港受教育。她呼籲家長與教師站在同一陣線，堅守下一代未來。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機表示，在現今充斥謊言的社會，教師應堅守真理、公義及愛心，拒絕做政府的應聲蟲。

從事幼兒教育的卓老師告訴蘋果日報，指幼稚園也都感受到壓力，教師已經全部噤聲，“其實很小的小朋友都知道發生什麼事，但老師避之則吉，變相一丁點的討論空間都么有”。