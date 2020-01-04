北京宣布撤換香港中聯辦主任

據中國官媒新華社消息，中國國務院今天1月4日宣布,免去中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任王志民的職務，由中共山西省委書記駱惠寧接替。“中聯辦”是北京政權在半自治區香港的存在象徵，曾被抗爭者扔雞蛋和塗鴉。

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據中國媒體介紹，羅惠寧比王志民大三歲，出生於1954年，浙江義烏人，曾在安徽，青海，山西任職。他現在是中共19屆中央委員，上周被任命為中國人大財經委員會副主任委員。

62歲的王志民在2017年9月接替張曉明，出任中國駐香港中聯辦主任。張曉明當年離開中聯辦後，接掌中國國務院港澳辦主任。而王志民未來官途去向尚不明朗。

香港中聯辦是1997年香港回歸中國後，北京政權在前英國殖民地香港的代表機構。按照中英雙方就香港回歸達成的協議，香港在回歸後，應該繼續享受“一國兩制”保持50年不變。也就是在2047年之前，香港作為半自治區，700多萬香港居民可享有中國內地居民所沒有的司法獨立和言論自由。

去年6月香港爆發反逃犯修例運動，並擴展為一場經常帶有暴力的示威抗爭運動。香港民主派活躍人士指控北京當局逐漸蠶食香港的自由與法制，要求進行民主改革，在香港實施真雙普選。

北京香港中聯辦作為北京當局在香港存在的象徵，曾多次成為香港示威者鎖定的攻擊目標。去年7月中聯辦的門面被示威者投擲雞蛋和塗鴉。北京當局譴責這個行為，表示絕不容忍這樣的行為，並要求懲罰肇事者。