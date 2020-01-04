武漢肺炎病例飆升香港定性為“新型傳染病”惟只採取“戒備”級別

湖北武漢不明肺炎疫情有失控之虞，感染人數由上月31日公布的27人飆升至昨日的44人，嚴重病例亦由7宗急升至11宗。因應國家衛生健康委員會通報的信息，港府3日宣布將武漢不明病毒性肺炎病例群眾個案列為“對公共衛生有重要性的新型傳染病”，但在三個嚴重應變級別下，仍然列為最初步的“戒備”級別。有專家認為，因應大陸很大機會出現新品種冠狀病毒，政府應立即提升應變級別，由現時戒備級別提升至“嚴重”級別。

廣告 繼續瀏覽後續

衛生防護中心3日晚發出新聞稿，指由12月31日已開始加強監測，而鑒於武漢最新情況，修訂監測準則，擴大監測範圍。醫生如發現任何病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前14天內到訪武漢市（不論曾否到過街市或海鮮市場），應通報衛生防護中心。前晚政府於記者會指，若病人出現相關癥狀及曾到過武漢街市或海鮮市場，才需轉介公立醫院治療及跟進。防護中心總監黃加慶當時解釋，是根據當時資料制定監測標準，會留意有否需要修訂。

衛生防護中心又指，已加強港口衛生措施，3日起於機場增設額外的紅外線熱像儀，專為由武漢市抵航班的旅客作體溫監測，並於高鐵西九龍站增派人手，為入境旅客作體溫監測。若發現有相關病徵及旅遊史，會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進。昨天再致函全港醫生及私家醫院，呼籲加強留意及通報符合加強監測的個案。

香港醫管局3日再公布多兩宗曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎癥狀的病例，兩名分別12歲及41歲的女病人，3日於瑪嘉烈醫院接受隔離治療，令懷疑個案一度上升至五宗。不過，本港衛生防護中心表示，五宗懷疑個案中，有三宗證實感染甲型H3流感病毒，包括3日公布的該兩個懷疑個案及前日接獲呈報的一名14歲男童。不過，周二入住屯門醫院的女子及早前接報於瑪嘉烈醫院留醫的44歲男子仍未有化驗結果。

衛生防護中心發言人解釋何謂“對公共衛生有重要性的新型傳染病”時表示，此等傳染病“是指此前不知道能令人類致病的病原體所引致的任何傳染病，但由於其特性或已改變，故不論其是否具備在人與人之間有效地傳播的能力，人類亦會受到感染。這類疾病可能在國際間傳播，引致公共衛生緊急事件。現時武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種‘對公共衛生有重要性的新型傳染病’”。政府會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，啟動或解除應變級別，並採取相應的防控措施。

香港大學微生物學系教授胡釗逸告訴蘋果日報，大陸短時間內增加17個案，情況令人非常擔憂，也顯示大陸需再提升控疫措施；疫情維持有25%病例屬嚴重，比例屬高。他指若大陸感染控制措施做得好，如於涉事市場的清潔及屠宰動物做得夠徹底，並能將有病徵病人立即安排入院有效隔離，理論上不應再有新個案，如1997年本港爆發全球首次人類感染禽流感，一直有人受感染；直至殺雞後才無新增個案。

胡教授說，目前大陸應加強涉事市場的消毒及屠宰動物，甚至將街市附近範圍也封鎖，不準人進入，避免有人再進入街市附近而感染病毒，令病毒有機會擴散。胡又指出，現時病例升幅不算驚人，最重要是阻止病毒擴散到社區，假如有人染病後沒入院隔離，而在社區將病毒傳播他人，及出現人傳人情況；若病毒擴散至社區，更難辨別真正患者，增加控疫難度。

據香港大學微生物專家袁國勇日前據初步信息分析，這次武漢出現的不明肺炎，可能是動物傳人的病毒，而據蘋果日報報導，大陸方面已掌握引致今次武漢不明肺炎的病毒，很大機會是由動物跳到人的新型冠狀病毒，但與沙士冠狀病毒不完全一樣。

