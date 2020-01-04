澳門否認隱瞞有武漢旅客患肺炎癥狀稱目前人已離開

網上盛傳澳門有一名來自武漢的旅客發燒多日但拒絕到醫院求診，該旅客居住的金沙城中心又有一名服務員收拾房間後懷疑發燒。澳門當局對上述傳聞予以否認，聲稱傳聞中的武漢旅客並無肺炎癥狀，目前人已離開澳門，金沙城也沒有員工感染肺炎。

廣告 繼續瀏覽後續

武漢市出現不明原因肺炎群集病例的情況，目前已確診病例達到44宗，當中11宗嚴重，在疑似非典疫情的陰影濃罩下，據稱可以防治流感的板藍根中藥，目前已被搶購一空。

根據澳門傳媒“愛瞞”報導，有獲市民反映，指澳門金沙城中心有一名來自武漢的旅客，發熱多天不願前往醫院就診，“酒店都沒有辦法”，事件已通報衛生局，他又提到“有整理房間的員工發燒肺炎，我聽到之後很擔心”。

對此，澳門衛生局迅速回覆傳媒查詢，指根據金沙城中心醫療室的報告，有一名來自武漢的旅客於元旦當晚因發熱到醫務室就診，當時並無肺炎徵狀，中心醫生翌日再次跟進患者情況時已退熱，並在隨後離開澳門。金沙城中心報告近日亦沒有如傳言中稱有員工患肺炎的情況。

澳門衛生局又表示，截至今日下5時，澳門僅在科大醫院接獲一名71歲女性武漢遊客出現不適的報告，患者於去年 12 月 24 日由武漢來珠海，30 日到澳門，於 1 月 2 日出現發熱及咳嗽癥狀，經檢查後證實為急性支氣管炎，病情一般，並無肺炎表現。

而就有社交媒體傳言：“衛生局發出的通知：這次的流感很嚴重……”，澳門衛生局澄清，並無發出相關消息，當局消息會通過政府新聞局、衛生局網頁或官方微信發放。

澳門上個月才慶祝回歸20年，中國主席習近平偕同中央官員親自到澳門出席慶典，並為新一屆政府主要官員主持宣誓就職儀式。習近平在致辭中讚揚澳門為一國兩製成功的典範，澳門的例子足可證明一國兩制是“完全行得通、辦得到、得人心的”。