蔡競辦發言人稱「支持統一就是叛國」引發大反彈後辭職蔡英文緊急滅火

台灣總統蔡英文競選辦公室發言人林靜儀因為在接受德國之聲訪問時宣稱「主張與中國統一就是叛國」引發各界反彈，昨天在壓力下宣布辭去發言人職務。由於再過一個禮拜就要投票，為平息眾怒，蔡英文今天在臉書發表三點聲明，強調「我們從來不會把不同的政治主張視為叛國。」

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德國之聲記者問到民進黨台獨路線的問題，林靜儀回答時，先說「我們現在就是一個獨立的國家，名字叫中華民國」，但記者不斷追問，最後林靜儀說，如果蔡英文連任，而且民進黨未來在立法院可以有三分之二以上席次，就會往重新修改國名、國歌的路上走。

記者想要確認，於是追問「你剛才說民進黨政府連任，可能要推向台獨？」林靜儀警覺地說「我沒有說民進黨政府連任要推向台獨。我是說，如果要更改國名、國號，我們必須要有四分之三跟我們同立場的立法委員在國會裡面」。

記者又問，所以你們不在乎那些想要跟中國統一的人？接下來林靜儀自己用了「叛國」的自問與自答。她先自問：「認為跟中國統一，是不是叛國？」然後又說「不斷威脅要用武力來入侵我們，那麼這樣的主張在國家來說是叛國的。」

專訪內容發表之後，台灣法界、學界一致撻伐。東華大學教授施正鋒說，好不容易走過刑法一百條處罰思想犯的年代，林靜儀這番話帶有思想審查意味，又回到威權時代的不安感。一位檢察官說，統一或獨立均屬言論自由，若論及犯罪，就是處罰思想犯。也有檢察官說，如果主張統一就算叛國，喜樂島主張台灣獨立，其他團體主張成立台灣國，是否也算叛國？

事情發生後，林靜儀對外解釋說，她是在半小時訪談中用詞不精確引起誤解。不過，德國之聲專訪的標題也是「支持統一就是叛國」。蔡英文競選辦公室和其他幹部不斷發聲明澄清，今天蔡英文更在她個人臉書發布對這件事的三點立場。

一、民主是我們守護的核心價值，我們從來不會把不同的政治主張視為叛國。在台灣，統獨爭議一直都在，但也都受到言論自由的保障。過去的威權政府，曾經把不同的政治主張視為犯罪，才形塑了白色恐怖的那段歷史；而民進黨從民主的信仰起家，我們絕對不會重蹈覆轍。

二、即使政治立場不同，我們還是可以團結成為一個國家，而且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會幫助我們找到最大公約數。而中華民國台灣就是我們的最大公約數。她在辯論會講得很清楚，我們的國名是中華民國，主權在2300萬人手上。因此沒有修改國號的問題。

三、她重申，擔任中華民國總統最重要的責任，就是維護國家的主權，維護台灣人自由民主的生活方式。

韓國瑜競選辦公室批評說，一群處心積慮想要消滅中華民國的政客，竟然還有臉來參選中華民國的總統，和擔任中華民國的立法委員，實在非常荒謬；二○二○年大選就是一場中華民國的生死存亡保衛戰。

國民黨中央表示，蔡英文政府應釐清立委林靜儀「主張統一就是叛國」的說法，國人同胞要想清楚當前台灣的處境，珍惜民主自由，愛護中華民國。

新黨發言人王炳忠說，林靜儀的談話絕非她個人意見，而是不經意說出民進黨、蔡英文的心聲；刑法一百條修正放寬，主張台獨是言論自由，結果現在竟反控依照憲法、主張統一者是叛國，可見蔡英文心中的中華民國，根本是台獨借殼的假中華民國。