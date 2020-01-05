官方背景怪論：駱惠寧老邁之齡臨危受命香港喧鬧因此應該休矣

臨危受命到香港出任中聯辦主任的前山西省委書記駱惠寧，根據有官方背景的大陸政論公眾號“牛彈琴”今天（5日）發文表示，從駱惠寧之任命可以分析得出一個結論，即這是“三個前所未有”的任命，也因如此，“香港的喧鬧，也確實該結束了”。評論的其中一個“前所未有”，就是駱惠寧已過退休之齡。

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根據網上所傳，“牛彈琴”公號創建人是新華社旗下環球雜誌副總編輯，新華社、人民日報客戶端都因此經常推送文章。

“牛彈琴”5日就香港中聯辦主任突然換人一事發表評論指出，關鍵時刻，中聯辦主任換人了。中聯辦非常重要，中聯辦主任相當關鍵。新主任駱惠寧日前剛剛就任第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，此前曾擔任青海和山西兩省的省委書記。

文章認為，兩省前省委書記赴香港，這一任命前所未有。文章分析指出，第一，香港回歸後，還未曾有過地方省份一把手出任中聯辦主任的，尤其是曾擔任兩省省委書記赴香港就職，這樣的資歷，前所未有。

第二，駱惠寧出生於1954年，即使按正部級，也到退休之齡，這樣的年齡，仍讓他到香港，也是前所未有。

第三，12月28日，駱惠寧剛剛被任命為第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，一個星期後，又擔綱重要使命，這樣的時間點，也是前所未有。

文章最後稱，不拘一格的用人之策，也應該是看到了駱惠寧豐富的工作經驗，尤其是地方工作經驗。他兩省“一把手”的資歷，更顯示出中央對當前香港事務的特別重視。香港的喧鬧，也確實該結束了。

儘管這個牛彈琴公眾號有着官方背景，但根據不少大陸網民表示，它的發文“貌似在紫禁高牆，窺測政治八卦，洞悉領導人心理，實則一點信息量都沒有，就是瞎咋呼”、“總是用一些‘信息量大’‘豐富內涵’‘意義深刻’來描述沒什麼意思的東西”、“牛彈琴的文章剛接觸感覺很有道理，認為比較有深度，不過長時間看下去應該都能感到這是一個一味吹捧拍馬的公眾號了吧”。