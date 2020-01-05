林鄭月娥歡迎駱惠寧來港履新 順便感謝王志民“青年工作的熱忱”

根據香港政府新聞處發稿，就國務院任命駱惠寧為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）主任，行政長官林鄭月娥1月4日發表聲明歡迎駱主任履新，並順便感謝被中央免職的王志民對香港的熱愛，“特別是對青年工作的熱忱和支持”。

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林鄭在歡迎聲明中指出，她和特區政府歡迎駱惠寧出任新職，又指駱主任前年底以山西省委書記身分率團訪港，“我與他就晉港合作有很好的交流，亦感到他對香港的關心。我深信駱主任會繼續帶領中聯辦，與特區政府共同努力，貫徹落實《基本法》及‘一國兩制’，以確保香港的繁榮穩定，並推動香港融入國家發展大局，促進內地與香港關係進一步正面發展”。

聲明同時指出，林鄭和特區政府十分感謝離職的王志民過去兩年多對堅守一國兩制和支持特區政府依法施政所作的貢獻，特別是在過去7個月，香港經歷前所未有的社會動蕩，他一直帶領中聯辦堅定支持特區政府遏止暴力丶維護法治的工作，並給予特區政府信心和鼓勵。林鄭說：“我自2006年開始已在政府不同工作崗位與王志民合作推動特區與內地事務，深深感受到他對香港的熱愛，特別是對青年工作的熱忱和支持，藉此機會向他表示敬意和致以由衷的感謝。”

王志民自2017年9月來港出任中聯辦主任，至今可說是最“短命”的主任。他來港初期一度試圖積極拉近與港府、港人的距離，他曾公開說“西環同中環行埋”，意思就是中聯辦要與特區政府手牽手合作無間，但這番努力不但未竟全功，甚至還招惹外界批評高調介入香港本身事務，之後更因港府硬推逃犯條例修訂而身陷泥沼。王連番力挺港府修例，甚至曾在中聯辦向港區人大和全國政協下旨撐送中。結果反修例運動令建制派喪失大量區議會議席予民主派。

至於林鄭月娥對王志民特別推許的青年工作，尤其令人感到有點莫名其妙。特區政府罔顧民意在去年硬要推出備受港人疑慮的逃犯條例修訂案，提案6月交給立法會討論以及三讀之際，民間社會爆發反對浪潮，迄今仍未平息，參與這次反政府運動的人士，以香港的青年和學生居多，而眾多的民意調查亦發現，香港人心仍未回歸者，又是以青年居多，王志民對“青年工作的熱忱和支持”，顯然未能反映在社會的實際層面上，林鄭月娥卻予以特別的感謝，予人有“離地”和不符事實之感。

特區政府在2018年3月成立一個青年發展委員會，由當年是69歲的政務司司長張建宗兼任主席，成員則包括副主席劉鳴煒和成員霍啟剛等富二代，編製歸於民政事務局旗下。該委員會之後成立一個以配合大灣區發展為主要目的的“青年發展基金”，但對香港大眾青年所提供的實際服務，卻乏善可陳。