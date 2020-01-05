美保守派理論大師形容香港運動震撼全球又批評彭博媚共

美國保守派理論大師喬治·威爾George Will在華盛頓郵報撰文稱讚香港人在2019年的反政府運動為“英勇的起義”，甚至比擬為當年列寧的革命，形容香港這場運動是“震撼世界和搖動中國政權的235天”。當年美國左派記者兼作家瑞德John Reed曾目擊列寧的布爾什維克為期10天的革命，之後撰寫一本名為“震撼世界的10天”的著作，對當年的美國左翼思潮起了巨大的影響。

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文章指出，4月3日北京在香港提出逃犯條例修訂，本身既是一條“卡夫卡式又是奧威爾式”的法律。卡夫卡的《審訊》描述一名銀行職員無端蒙受不白之冤的荒謬；奧威爾的《1984》則是諷刺獨裁政權對人民自由的監察和侵害。

威爾的文章指出，香港區議會的慘敗，證明用錢收買人心是有其局限的；而台灣在兩星期不到又將舉行總統大選。中國領導人習近平今年1月在演說中，特別提到台灣事關中華的振興，如果，而且有可能，蔡英文在明年1月11日的選舉中勝出，台灣將與香港一起唾棄“一國兩制”這個可逐步扼殺自由的制度。

文章指出，30年前的秋天，柏林圍牆倒下，蘇聯開始瓦解，當年全球有大約15億人民活在共黨政權之下，今天同樣也有15億人活在共黨政權下，但1989年當時的數字，乃全球人口的29%，今天這個比率已降到20%，但其中89%的人，活在中國不斷收緊的列寧式統治，而其中不可褻瀆的信條，就是挑戰黨的權威。

今年我們獲悉數以百萬計的人被關進中國西北有如蘇俄古拉格式的集中營，2020年我們或許不會再經常聽到那些既愚蠢又倔強的商人的語無倫次。紐約時報刊登超過400頁有關中國新疆集中營的機密文件才51天之前，憧憬總統寶座的商人彭博還說中共的領導人會“聆聽人民的聲音”，“習近平不是一個獨裁者”。

文章指出，或許有一天彭博在2019所講的話，將會跟1930年代林德伯格Charles Lindbergh等人所說“獨裁者將成為未來的潮流”那般的載入歷史。

身為彭博新聞通訊社創辦人的彭博（Michael Bloomberg）曾經是紐約市長，他已宣布出馬競選2020年總統大選。

普立茲得主喬治·威爾去年的著作《保守派的感性認識（Conservative Sensibility 筆者暫譯）》，成為2019年紐約時報暢銷書之一。英國的獨立報形容威爾本人已超越美國的黨派政治論述，而自成一派。