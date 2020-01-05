路透月前已報道王志民將捲鋪蓋原因“只會跟權貴把酒言歡”

路透社早在11月26日的報道中，透露了王志民將被撤職的消息。報道引述兩名了解內情的消息人士支出，北京對王志民不滿意的其中一個原因，是“中聯辦只會跟香港的權貴階層把酒言歡，隔絕於大眾人民之外”。這篇報道當時還遭到外交部的否認，指報道屬於“假新聞”。

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報道指出，親北京的建制派在區議會選舉中的大敗，更會對中聯辦面臨更大的壓力。民主派在該次的選舉中，贏得幾乎九成的議席，而他們競選的口號，就是反對北京對香港自由價值的侵蝕。

中國外交部當時否認路透的報道，並在其官網刊登聲明稱，“不論香港情況有何變化，中央政府維護國家主權、安全和發展的決心是毫不動搖的”。

國務院港澳辦則沒有回應傳媒的查詢，香港政府特首林鄭月娥亦拒絕評論相關的報道。

報道同時又披露中共已在深圳的紫荊山莊設立一個香港危機中心，紫荊山莊是香港中聯辦擁有的物業，過去也曾是監察香港的危機中心。2014年香港發生雨傘革命時，中央資深官員曾進駐紫荊山莊，方便觀察香港局勢。

報道又引述6名了解內情人士指出，在這個綠意盎然的別墅裡面，來自中央的官員對香港局勢進行沙盤推演並且下達命令，也曾召喚香港主要官員親自到深圳，當中包括林鄭月娥。其他被奉召到紫荊山莊者，還包括香港一些商界領袖和建制派人士。

報道引述兩名人士披露，紫荊山莊這個危機中心的重要性，可從中國領導人習近平每天都收到一次彙報可見一班。

一名與中國官員交往深厚的深圳商人告訴路透，紫荊山莊已經成為一個“前線指揮中心”，當局在哪裡協調以及監察香港局勢，“裡面都擠滿了人”。