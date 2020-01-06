香港上季PMI創21年新低 反映GDP跌5%

根據全球商業信息供貨商IHS Markit最新報告，香港上月採購經理指數(PMI)按月回升至42.1，顯示產出量與新訂單量跌幅收窄，但跌勢仍然明顯，商業信心維持負面。結果導致香港去年第四季PMI平均值只有40，創下二十一年半調查歷史以來最低位。

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IHS Markit的報告指出，香港私營經濟在去年底陷入嚴重低迷，主要受政治風波及貿易談判緊張拖累，而上月份數據顯示，政治動蕩仍未平息，企業業務量與新增銷售額繼續大幅倒退，但跌速已較去年11月回軟，由38.5回升至上月的42.1。企業期內從中國內地新接的訂單量已連跌二十個月，緊縮率是該項調查自2005年3月開展以來的高位，銷情下滑導致積壓工作水平進一步緊縮。

PMI 指數是基於新訂單、產出、就業、供貨商供貨時間、採購庫存等五個單 項指標計算結果，若數值處於 50以上，即代表整體經濟好轉。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw分析，去年第四季的平均PMI數值反映香港本地生產總值(GDP)下跌約5%，經濟衰退在去年底亦加劇，鑒於目前未見任何跡象顯示政治緊張局勢緩和，經濟難以迅速好轉，相信隨着上月新接訂單量繼續萎縮，企業營商信心仍處歷史低位，企業會再度大幅縮減採購活動和庫存水平。

報告續稱，業界看淡今年經營前景，反映市場情緒的產出預期指數仍在低位徘徊，主要受政治危機的不確定因素影響。