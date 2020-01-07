特首林鄭月娥：可與中聯辦駱惠寧合作無間

香港行政長官林鄭月娥將於本周內與新任的北京中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)主任駱惠寧會晤，林鄭月娥表示，雙方可以合作無間。有關言論，較她之前只要求中聯辦「積極支持」港府工作，有所不同。而她亦不願評論外間其他猜測，包括合作會否令北京的中央政府進一步干預香港等問題。

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曾傳出不喜歡中聯辦前主任王志民插手香港內部事務的特首林鄭月娥，今(7日)早在出席行政會議前表示，上周已發表聲明，表示非常歡迎駱惠寧主任履新，會與對方緊密合作，緊守「一國兩制」和《基本法》，令香港重回正軌。她指香港過往發生的事令人痛心，她作為行政長官有很大責任及承擔，令香港重新出發。她相信，可與駱惠寧合作無間，但對外間其他猜測，表明不作評論。當被問及雙方如何合作，以及合作會否令北京的中央政府有機可乘，干預香港事務，她表示，沒有補充。

她透露，將於本周內與駱惠寧見面，但不評論前主任王志民的免職原因。

翻查紀錄，中聯辦於2017年9月22日公布王志民出任主任一職，林鄭月娥在當月28日與王會面。林鄭月娥當時向王志民表示，深信中聯辦會「積極支持」港府工作；但王志民顯然不滿足於光是支持，他在上任不足四個月後公開表示，「中環、西環行埋(有關係親如夫妻、走在一起的意思)一齊幾好」，由於香港一向以所在地中環稱呼港府、以西環指中聯辦，王志民的言論惹起關注。其後，中聯辦介入香港事務日深，王志民亦不時就香港內部事務發言，包括備受爭議的《逃犯條例》修訂工作。

另一方面，林鄭月娥則公開表述希望港府自行解決事務，到了去年3月，二人一同出席慈山寺佛教藝術博物館剪綵，出資興建的長實主席李嘉誠與林鄭月娥握手後，一手拉着身旁王志民的手，另一隻手則伸向林鄭月娥，但她沒有理會王志民伸出的手，未幾望表後離開。有評論指，這幕顯示二人不和公開化。