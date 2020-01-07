視頻：台灣大選前夕回放法專家談兩岸關係

法國知名學者，法國國際關係學院（IFRI）亞洲中心研究員迪-羅謝女士 （Sophie Boisseau du Rocher）與 法國智庫托馬斯·摩爾學院（Institut Thomas More） 中國問題研究員 杜波（Emmanuel Dubois de Prisque） 2019年年初推出新作：中國與世界，就是其中之一， 該書的書名一詞多意，也可以翻譯成中國是世界。兩位作者發表此書的目的是為了讓法國，乃至歐洲的讀者了解一個真實的中國，而不是他們臆想中的中國，他們認為，只有在知己知彼的前提下，才能夠展開真正的對話。該書還披露了許多外界鮮為人知的事件: 例如,OCDE 經濟合作與發展組織如何在中國的壓力下在一份文件中將台灣除名;中國如何一步一步地奪取對國際標準制定機構ISO 的掌控權等等。法廣就中國與西方的關係，台灣問題，華為問題以及一帶一路等議題採訪了以上兩位作者。以下是訪談中有關台灣的內容。

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台灣大選前夕回放法專家談台灣未來

法廣： 您們在書中有關臺灣章節的最後結論是，臺灣目前似乎進入了一條死衚衕，要走出死胡同，北京使用武力似乎已經不再被排除。在你們看來，除此之外，臺灣是否還有別的出路？

Emmanuel Dubois de Prisque： 我們當然希望除了武力之外還有別的出路。但是我們知道武力收復台灣2005年中國人大已近就此立法，十分詭異的是人大立法的當年也是馬英九執政期間兩岸關係比較溫和的時期。我們在書中試圖闡述的觀點就是北京與台北的立場事實上南轅北轍，北京的目的是要收復台灣，而台灣民眾卻越來越重視台灣的主權，我們先不談獨立，因為獨立這是一個十分複雜的概念。不過，雖然雙方的目標完全相左，但是我們也可以想象如果是中共政權內的溫和派掌權，北京在繼續要求收復台灣的同時放棄使用武力，向台灣明確表示不會強迫台灣回歸祖國。而今天的北京官方的立場自相矛盾。中國主席習近平在今年二月二日的演講中表示中國人不打中國人，而與此同時又表示不排除使用武力對付台灣，那對北京來說，台灣人究竟是不是中國人？北京是否有可能走出自己的自相矛盾的立場，就短期而言，似乎比較困難。但從更加長遠的角度來看應該是有可能的。同樣，倘若北京政府的立場轉向溫和，台灣方面也可能調整立場，承認台灣文化對中國文化的從屬性，因為這也是事實。台灣文化屬於中國文化，在台灣否認這一點人無疑是在撒謊。當然從政治的角度來看，又另當別論。事實上，目前的台灣政府已經開始承認這一點。但是，這些事件的發生都必須首先創造條件，而今天從短期來看，台灣與大陸的關係只會越來越緊繃。

法廣： 除了兩岸之間自行解決問題之外，國際社會是否有可能充當調解角色？歐盟議會有議員呼籲歐盟承認台灣獨立，同樣美國國會中也有議員提出類似的觀點。台灣政界也有人呼籲要求獲得聯合國的承認，你們認為類似的設想是否可行？

Sophie Boisseau du Rocher： 我認為這種設想是不太可行的。或許台灣確實可以向聯合國提出申請，但是，很難想象北京會接受台灣的要求。隨之很可能出現的就是一種極端化的反應，這無論是對北京還是台灣都毫無益處。所以，我認為這並不可行。

Emmanuel Dubois de Prisque：台灣加入聯合國是台灣民進黨多年來的呼籲，但是多年來卻遭到台灣的盟國們的反對。所以，目前唯一的可能就是增加台灣的邦交國，開拓台灣的國際外交空間。但是，今天的形勢卻恰恰相反。最近有四，五個台灣邦交國倒戈投向北京，儘管美國政府對他們施加壓力。今天台灣僅僅與17個國家擁有外交關係。在非洲只有一個，其他都是一些太平洋小國以及梵蒂岡。梵蒂岡是否會因為北京的壓力而與臺灣斷交，今天還是一個未知數。梵蒂岡的地位十分特殊，梵蒂岡在歷史上從未與任何國家斷交，梵蒂岡甚至與德國納粹也維持了外交關係，所以，梵蒂岡是否會與臺灣斷交，這是一個值得關注的議題。今天梵蒂岡因為中國教徒的問題似乎正在考慮這種可能，不過，這依然是一個十分敏感的話題。

法廣： 您們在書中講述了一個十分令人震驚的故事：經濟合作與發展組織在北京的要求之下將臺灣的名字在一個官方的報告中除去，而中國並非經合組織成員，經合組織為何要屈服於來自北京的壓力？

Emmanuel Dubois de Prisque：我們在開始撰寫這本書的時候曾經向金和組織提出了書面的提問，但是，他們並沒有回答我們的提問。這件事確實十分詭異。因為經合組織的報告涉及的是假冒商品，但是，由於報告將臺灣排除在外，在涉及中國的內容中外界很難了解其中是否包括臺灣，所以，這份報告的數據事實上並不可靠。所以這份有關假冒商品報告本身就是一個假冒商品。這是十分可笑同時也是十分可悲的。如果我們瀏覽一下經合組織的網站，上面都是透明，法治等等，而事實上卻恰恰相反。