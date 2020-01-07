香港擬把與武漢不明肺炎列入可強制隔離的呈報個案 有議員憂難執行損人權

中國武漢爆發神秘肺炎，香港監察個案至少增至23宗，暫未發現與武漢相關的不明原因肺炎個案，但為了堵塞現時無法強制隔離不明發燒人士的漏洞，港府決定本周內刊登憲報，把「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病，並可即日生效。本身是醫生的立法會議員郭家麒和陳沛然都對修例有保留，指現時中國內地給出的資料不足以支持立例，而「嚴重」或「新型」的範圍亦太廣泛，容易賦權當局把不相關人士納入隔離行列，影響港人人權，亦會嚇怕外人來港。

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食物及衛生局昨日召開跨部門會議後於深夜宣布，會全速修訂《預防及控制疾病條例》，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病。行政長官林鄭月娥今(7日)早出席行政會議前表示，會以「先訂立、後審議」的方式，於本周內刊登憲報，把這種新型傳染病納入條例，將未明原因而對呼吸系統有影響的新型傳染病納入附表，以採取其他防疫行動，包括有更大權力隔離和檢疫涉及疫情的病人。

她又指出，明白市民關注來自武漢的高鐵列車情況，已決定加強防禦措施，由昨晚起，每日兩班經武漢抵港的高鐵列車，每名乘客均須經額外手提式測溫器測量體溫。

武漢不明肺炎個案至昨(6日)天維持在59宗，7宗為重症，但當地疾控中心主任李剛向中國傳媒表示，隨着擴大不明原因病毒性肺炎病例的搜索範圍，懷疑個案料會增加。不過，世界衛生組織現階段不建議對中國實行旅行或貿易限制，只要求有病徵人士向醫護報告旅遊史。

澳門方面，直至昨日下午，從武漢返澳門後出現發燒及有呼吸道癥狀的個案增至8宗，當中7宗確診為流感或普通感冒等病毒感染，餘下一個病例仍在接受隔離治療，但該病例沒有到過武漢華南海鮮城，並已退燒好轉。

香港方面，據中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌了解，中國內地可能須要數星期才能完成基因圖譜排序，目前較大機會是新型冠狀病毒。由於內地未公開病毒基因圖譜，意味香港難以縮短快速測試所須時間。

發燒陸客拒留院揭呈報漏洞

在未能查清「新型」病毒之前，香港發現監察機制出現漏洞。事緣有私家醫院5日接獲一名月初曾到武漢、聲稱發燒及有呼吸道感染的45歲中國女病人求醫，並已安排隔離及測試，但她當晚要求離院，以便照顧尚在酒店中的年幼女兒。醫院考慮病人臨床情況及快速測試對流感等一般病毒呈陰性，諮詢衛生署後，獲悉沒有法律基礎發出隔離令，於是容許她出院。不過，病人報稱入住的酒店表示，沒有該女子的入住或訂房紀錄。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，不明肺炎不屬《預防及控制疾病條例》指明須呈報的「對公共衛生有重要性的新型傳染病」，如果病人拒絕隔離或檢疫，衛生署沒有法定權力處理，呼籲港府儘快堵塞漏洞。

立法會醫學界議員陳沛然和公民黨議員郭家麒均對修例有保留，認為「嚴重」、「新型」等字眼難以定義，醫護界無法決定何時終止隔離，容易引起混亂。

郭更憂慮，修例會給予衛生署過大權力，容許該署人員可隨意拘留任何他們認為有嚴重新型傳染病者。他不滿港府不採取其他對人權較少損害的方法，例如仿效台灣上來自武漢的航班檢查，又或減少高速鐵路停靠武漢，「一跳就跳到立法」，憂慮此舉不單影響港人，更可能令外來者卻步。

不過，建制派的立法會衛生事務委員會主席蔣麗芸和副主席陳凱欣均同意修例，認為港府是在權衡輕重後，以「防疫從嚴」的原則立法，期望日後港府向衛生人員解釋如何界定「嚴重」、「新型」。