總統選舉投票前大造勢 韓國瑜台北稱聚百萬人力挺 蔡宋也拜票

距離台灣總統大選不到兩天，3名候選人繼續加緊拉票。代表國民黨的韓國瑜周四 (9日)發出總動員令，號召百萬人傍晚到台北總統府前凱達格蘭大道造勢，黨內多名重要人物、15名縣市長均先後出席支持。蔡英文今晚從新竹到桃園沿途拉票造勢。宋楚瑜則主力在桃園、新北拉票。

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據東網今天報道說，韓國瑜發動百萬人凱道造勢，大會宣布已達標。

距離台灣總統大選不到兩天，3名候選人繼續加緊拉票。代表國民黨的韓國瑜周四 (9日)發出總動員令，號召百萬人傍晚到台北總統府前凱達格蘭大道造勢，黨內多名重要人物、15名縣市長均先後出席支持。截至晚上9時20分，大會宣布現場人數已達100萬人；而韓國瑜於晚上8時45分抵達大會現場。

據東網記者現場直擊，位於凱達格蘭大道韓國瑜的造勢大會萬人空巷，支持者從台灣各地涌到大會，手持標語、揮動國民黨黨旗撐韓。國民黨主席吳敦義表示，選舉將決定台灣與國民黨的前途，揚言必定要“下架空心蔡（蔡英文）”。國民黨中常委江碩平表示，本次造勢將是有史以來最盛大的凱道集會，預料人數至少破50萬，目標達到100萬。

該報道說，蔡英文同日與競選車隊，高舉“我陪你一起養孩子”標語，從新竹到桃園沿途拉票。蔡英文表示，對手的競選廣告鋪天蓋地，希望選民能集中支持她。而她致詞期間麥克風一度出現故障，令她瞬間“被消音”，場面相當尷尬。她將在晚上到宜蘭及基隆舉行造勢晚會。蔡英文同晚亦有造勢活動，指台灣人民不想回到過去，要阻止國民黨班師回朝，否則台灣便會交由一個只會說空話的總統，回到九二共識，靠中國大陸過日子的時間，籲支持者要有信心和勇敢相信民主自由改革的道路。

宋楚瑜則主力在桃園、新北拉票，期間他以韓國瑜日前批評民進黨的話，反批國民黨，指國民黨面對大陸卑躬屈膝，對內貪得兇狠，“比奴隸還奴，比匈奴還兇”。宋續指，他面色紅潤是因氣壯，諷不像韓般誠信不足，且經常色瞇瞇，引起一時鬨動。

投票日在即，罷韓團體“Wecare高雄”在Facebook發文提醒，指中選會認定投票當天不可出現罷韓服裝、網絡訊息，否則有為其他候選人助選之嫌。並指出投票當天專頁將完全噤聲一天，避免網民留言觸法。

該報道引述台灣高鐵同日表示，自周五（10日）起展開為期4天的“選舉疏運”，共加開54班次列車，提供共667班次列車。高鐵表示，高鐵因應本次疏運之特性，調整旅運尖峰時段之車次自由座車廂配置數4至5節，滿足運能調度及旅運需求。

該報道說，另美國多名眾議員周四表示，香港問題讓台灣人明白到北京不會兌現承諾，台灣人將透過選票，表明他們不想要大陸正在推銷的東西。