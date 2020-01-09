香港去年135年來最熱 「無冬天」預言最快今年成真

世界氣象組織初步評估，2019年很可能是全球有記錄以來第二或第三最暖的年份；不過，香港暖化的情況似乎更嚴重，因為天文台指出， 2019年是香港自1884年有記錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達攝氏(下同)24.5度，較過去三十年的氣候正常值高1.2度，整年更只有一天達到寒冷天氣。前天文台長林超英多年前指香港最快於今年出現「無冬天」的預言可能成真。

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根據天文台定義，當日最低氣溫在攝氏12度或以下的，便屬寒冷天氣，而在2019年，寒冷天氣日數只有一天。天文台昨(8日)在網頁上發文指出，這較1981至2010年氣候正常值少16.1天，亦是自有記錄以來，寒冷天氣日數最少的年份。

除了寒冷天氣日數大降，香港去年亦破了不少溫暖記錄，包括年內有十一個月較正常溫暖，以致全年平均氣溫高達24.5度，較1981-2010年氣候正常值高1.2度；若與1961至1990年氣候正常值比，更是高了1.5度。其次，全年平均最高氣溫27.1度及平均最低氣溫22.6度亦是有記錄以來的最高。再者，以當日最低氣溫在28度或以上的熱夜數目來說，去年有46天，亦是有記錄以來最高。

前天文台台長林超英在2008年香港溫室氣體排放等情況預期，香港於2020年到2029年間將出現「長夏無冬」，有機會見到不寒冷的冬天。

天文台的2019年天氣概況更指出，根據世界氣象組織的初步評估，2019年很可能是全球有記錄以來第二或第三最暖的年份。此外，去年9月北極的每日最低海冰面積是有衛星記錄以來的第二低，而10月的海冰面積更進一步降至紀錄新低。文章又指出，各類極端天氣事件在全球肆虐，而高溫及乾旱引發或加劇的山火亦在美洲、歐洲、亞洲區的印度尼西亞等多處地方發生，最近例子是澳洲。