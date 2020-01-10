陸客在香港示威現場藏汽油彈判囚1年 助人抑抹黑惹爭議

一名中國內地男子和在深圳居住的長者在反修例示威現場附近藏有6枚汽油彈，二人承認「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，分別被判監禁12和14個月。這是首次有中國人士因反修例運動在港被判囚。二人聲稱純粹是幫助朋友而為，但網上言論有指二人是假扮示威者犯案來抹黑反修例運動。

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案發去年盂蘭節(俗稱鬼節，新曆為8月14日)晚，當時大批反對修訂《逃犯條例》的示威者在天水圍警署外燃燒冥鏹，由深夜至翌日凌晨期間，警方至少兩度驅散聚集的示威者，凌晨時份，在距離警署約6分鐘車程的元朗朗逸豪園外，警方發現三名身穿黑衣及頭戴黑色面罩人士在一輛車尾箱已打開的私家車附近，於是上前截查，三人隨即逃跑，並邊跑邊除掉頭套和換衣服；而車上司機亦立即駛離現場，一個藏有6枚自製汽油彈的紙箱由車尾箱跌出。警方最後制服三人。

案件昨(9日)在粉嶺法院開庭，二人承認控罪。辯方律師求情時表示，兩名被告純粹是幫助朋友運送物品，基於對朋友的忠誠，沒有查問運送汽油彈的因由，承認未有經深思熟慮，行為不當。法庭數據顯示，36歲的首被告李金朋是中國內地人，在深圳開設餐廳，持雙程證來港犯案；至於62歲的次被告程偉明，本身是香港人，從事貿易，現居深圳，20歲前曾多次在港犯案。

署理主任裁判官蘇文隆表示，相信汽油彈是用作傷害他人，事件雖沒造成傷亡，但不能忽視其潛在危險，考慮到兩人認罪，扣減刑期後判處首被告監禁1年，次被告監禁14個月。

案件引髮網上不少討論，有網友表示，被告明顯是「收黑錢來港抹黑示威者」；亦有人指出，情況反映「黑衣人中混有唔少大陸人」，呼籲大家小心。另一方面，在建制派的網絡平台上，則有人藉此指罵示威者，聲稱「黑暴要找數(即付出代價)」；更有人認為判刑過輕，亦有人語帶譏諷地說：「幫朋友？哦。不過咁都系犯法囉。」

至於案中第三名被告，早前棄保潛逃，現正被通緝。