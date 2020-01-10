香港前領事館職員鄭文傑斷絕中港家屬關係 稱免家人受騷擾

曾被中國行政拘留15天的英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑，在他的臉書發表聲明，宣布與香港和中國內地家屬斷絕一切關係，期望他們可以不被騷擾。他早前曾向傳媒表示，中國公安當局曾騷擾他在中國的親人，他在港家人亦感憂慮。

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身在英國倫敦的蘇文傑今(10日)晨發表的斷絕關係聲明十分簡短，中文版只有77字，他表示，其個人言行與其家屬全無關係，「衷心希望他們可以不被騷擾，過上平靜的生活。相濡以沫，不如相忘於江湖；對不起，願來生再續前緣。」

他本月初接受大紀元和新唐人的訪問時表示，現時以兩年的工作簽證在倫敦居留，現正與政府商討以更長期的身分留在英國。他表示，現時人身安全沒有問題，但去年被中國拘留回港後，在香港和前往台灣時曾被跟蹤，自覺人身不安全，於是離港。

他在訪問中亦透露，親友曾遭騷擾，公安扣查他時亦曾威脅他要兼顧國內的資產，所以決定公開拘留遭遇時已斷絕與中國內地親戚的聯絡，而基於安全考慮，他與在港家人的聯絡亦「非常有限」，遑論談及工作詳情或敏感數據。他續稱，拘留內情曝光後，家人曾向他表示害怕，亦有囑咐他少說，鄭文傑自言這對他形成壓力，但亦理解家人。

鄭文傑在臉書上載聲明不足半天，已有超過一萬一千人瀏覽， 超過180個評論中，大部分表達對他的支持、讚賞、祝福和安慰。

時任英領館僱員鄭文傑，去年8月到深圳出席商務會議，當晚乘坐高速鐵路返港時失去聯絡。深圳警方其後指他「涉嫌嫖妓」，行政拘留15天後將他釋放。他11月下旬接受英國廣播公司(BBC)訪問，稱當月已被要求辭職，會尋求政治庇護。

鄭文傑去年11月在BBC的訪問稱，他是在香港的西九龍高鐵站內被中國邊防或公安捉走，是真正的「被送中」，拘留期間，曾被嚴刑逼供，指對方以酷刑威嚇他提供英國領事館在反送中運動中的角色及如何支持抗爭者，藉此迫使他承認代表英國政府煽動及協助示威。但他堅持英國在香港示威活動中並無角色扮演，而他的工作只是收集信息，以評估旅遊風險以及有沒有英國公民受波及。報道播出後翌日，深圳羅湖警方公開鄭文傑承認嫖娼及懺悔的片段，但影片出現不對口形的情況，亦難以解釋他不是在嫖娼時被捕，而是在他已到了車站與其女友通訊後才被抓。