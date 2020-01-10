駱惠寧見香港特首前先到深圳見領導層談推進大灣區 香港續須「止暴制亂」

新任的北京中央政府駐香港聯絡辦公室(中聯辦)主任駱惠寧昨到禮賓府與香港特首林鄭月娥首次官式會晤，雙方均把針對反修例風波的「止暴制亂」列為首要任務，而中聯辦的稿件更表明要「進一步推進止暴制亂」，其次才提及發展經濟民生和大灣區等工作。有關說法，似是響應二人周初向傳媒發表講話時均未提及「止暴制亂」而惹起坊間猜疑是否中央策略有變。

廣告 繼續瀏覽後續

不過，在二人會面前，駱惠寧早在前(8日)天已率領一眾副主任到深圳與當地領導層會晤，深圳衛視報道，人員陣容龐大，雙方商定，將攜手推動深港兩地青年創業、粵港澳大灣區發展和深圳先行示範區建設。有評論指，當局此舉是要凸顯深圳有超越香港成為大灣區新領袖之勢，並隱含中聯辦須協助深圳達成目標的意思。

根據深圳衛視報道，在中聯辦主任駱惠寧率領下，港方參與會晤的，有外交部駐港特派員謝鋒和五名中聯辦副主任：陳冬、楊建平、仇鴻、譚鐵牛、何靖，以及中聯辦秘書長文宏武；深圳方面，除市委書記王偉中和市長陳如桂外，市人大常委會主任駱文智，市政協主席戴北方、市領導林潔、高自民及艾學峰等亦在座。中國傳媒以陣容「龐大」或「規格不低」來形容。

報道指，雙方表示，要堅持以習近平思想為指導，堅決貫徹「一國兩制」方針，攜手推動深港兩地在青年創新創業、經貿往來等多領域務實合作；合力推動大灣區和深圳先行示範區建設，為促進深港兩地共同繁榮發展和「一國兩制」實踐行穩致遠作出新貢獻。

《北京青年報》旗下微信號「政知見」發帖指出，駱惠寧在會見林鄭月娥之前先到深圳，是駱惠寧履新後的「又一個重要動作」。香港《明報》專欄以「頗不尋常」來形容。

中國事務專家林和立接受本台訪問時亦形容事件非常不尋常，因為駱惠寧是駐港中央官員，但第一個見的，竟然不是特首林鄭月娥，明顯是要給港人一個警示，香港沒有什麼了不起，作為「先行示範區」的深圳，可以取代香港成為大灣區的「龍頭城市」。

他指出，深圳的本地生產總值(GDP)已連續兩年超越香港，高科技發展亦得北京的中央支持，加上駱惠寧曾是三省的一把手，地位較前中聯辦主任王志民高，能推動深圳成為大灣區龍頭，而他此行亦有協助深圳達成目標的意思。

林鄭月娥願與駱惠寧合作 共同「止暴制亂」

中聯辦主任駱惠寧昨(9日)天下午到港府的禮賓府拜會特首林鄭月娥，雙方會晤一小時。中聯辦發稿指，駱惠寧對林太的幹練作風印象深刻，又指她自修例風波以來，全力止暴制亂、穩控局面，做了大量艱苦有效的工作，對其勇氣及擔當表示敬意。中聯辦將一如既往，支持特首和港府依法施政。雙方又談到，要進一步推進止暴制亂；進一步發展經濟、改善民生，推進大灣區建設；以及進一步加強溝通合作，辦好港事。

港府晚上亦發出新聞稿，指林鄭月娥期望日後與駱惠寧主任「加強溝通合作」，推展各項涉及中國內地和香港的工作。林鄭月娥亦向對方介紹港府過去兩年多的各方面工作，以及因修例引起的社會動蕩。雙方都認為，香港在過去七個月經歷了回歸後「最嚴峻」的情況，須早日回復社會秩序。林鄭月娥稱，港府會「全力遏止暴力」、維護法治，讓香港儘快走出目前困局。雙方有信心香港可以重新出發，更好地融入中國發展大局。

根據新聞稿，林鄭月娥至少兩次提及與駱惠寧和中聯辦合作，與兩年多前王志民上任中聯辦主任時的會面不同，當時林太只表示，深信中聯辦會「積極支持」港府工作。