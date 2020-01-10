2020台灣大選上路 22萬人馬護航服務

台灣第十五任總統、副總統選舉及第十屆立法委員選舉之“二合一”選舉，於1月11日在全台、澎、金、馬、烏坵地區，共17226個投開票所同時投票。台灣當局動員22萬名工作人員服務投票。

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據聯合新聞網於台灣當地時間11日00:00報道，大選今投票，動員逾22萬人員。

該報道說，台灣第十五任總統、副總統選舉及第十屆立法委員選舉之“二合一”選舉，於今（十一）日在全國台、澎、金、馬、烏坵地區，共一萬七二二六個投開票所同時投票，中央選舉委員會表示，凡具有投票權的選舉人（選民）應憑本人國民身分證，於規定之投票時間內，即今日上午八時至下午四時到投票所投票，逾時不得進入投票所，但已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。

據中選會表示，依法凡中華民國自由地區人民，年滿二十歲，除受監護宣告尚未撤銷者外，具有選舉權，亦即民國八十九年一月十一日（含）以前出生，具有中華民國國籍的國民，具有選舉權。總統、副總統選舉因合並立法委員選舉，采單一選區兩票制，因此每一位選舉人（選民）將可領到三張選舉票，包含總統副總統選舉票、立法委員選舉票、政黨選舉票，每一選舉人於投票時，需使用投票所提供之圈選工具於選票上圈選，若使用私人印章或其他符號、圖記於選票者，一律以廢票計。

據中選會表示，本次“二合一”選舉，全國設有一萬七二二六個投開票所，投入之選務工作人員共有廿二萬八○五八人，另有約六萬五千名警察人員投入選舉維安及投開票所秩序維護工作。本次總統副總統選舉之選舉人人數為一九三一萬一一○五人，不分區立委選舉人人數為一九三一萬二一○五人，區域立委選舉人人數為一八八○萬六九一三人。中選會主委李進勇表示，希望在今日晚上約十時左右完成本次選舉之開票作業。