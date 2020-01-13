學者與海外民運人士呼籲蔡英文加強支援香港抗爭

香港七個多月的反政府抗爭不但敲醒了港人，也同時驚醒台灣人的危機感，以維護主權為競選主調的蔡英文終於大勝打兩岸合作經濟牌的韓國瑜，不少學者和海外民運份子都認為，蔡英文應該趁着強大的民意授權下，對香港的抗爭伸出更大更強的支援。

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身在台北的海外民運人士舉行座談會討論台灣大選，其間則觸及支援港抗爭者問題。六四學生領袖周鋒鎖指出，雖然海外民運人士可協助參加反修例活動的港人，但效果比不上台灣當局提出協助，指蔡英文再度完全執政後，應對港人提供更多協助。至於去年曾有人提出推動「黃雀行動香港版」，周認為意義不大，指「黃雀」本身是秘密行動，若公開提出會有反效果。

正在德國居住的《南方週末》前新聞部主任長平也認為，民進黨大選前所有競選場合，香港都是主要助選議題，蔡選前亦支持港抗爭運動，成功吸引年輕選民，形容香港幫助蔡英文取得高票，他鉭言最不滿蔡英文前晚勝選後的講話中對港人感謝不夠，對香港抗爭者支持表態亦不夠，又指蔡英文發表講話前，晚會主持人多次提及香港，但蔡英文致辭後，全場再沒有出現香港兩個字。

近日到台灣觀鑔大選的香港中文大學學者蔡子強則認為，香港議題史無前例地介入台灣大選，指蔡英文是否借用香港作選舉炒作仍有待觀鑔，但認為既然蔡在選舉過程中常提及香港，則台灣方面有更強道義責任支援香港抗爭。他指出，經過2014年佔領運動後，香港及台灣兩地的政黨、社運及學生組織等，已建立一定交流及聯繫，亦經常互相聲援，相信經歷今次選舉，台灣民眾對香港事務已建立情感聯繫，料民間交流合作會較以往更廣泛。

香港眾志秘書長黃之鋒今天也透過臉書指為台灣大選結果感到高興後，香港抗爭更加不能怠慢，認為台灣選舉落幕，就是把目光放回中國及香港政局的時候。