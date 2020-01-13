法國外交部祝賀台灣用詞煞費苦心引熱議

台灣現任總統獲得歷史性高票贏得連任之後，美國以及歐盟各國的外交部門紛紛向台灣表示了祝賀，法國外交部也在其網站發表賀詞，但賀詞的用詞卻引發法國多位漢學家以及普通網民的質疑。

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這份短短的祝詞文字如下：台灣周六舉行的選舉在自由與民主的背景下舉行，選舉彰顯了台灣人對地方民主法治以及人權的執着。法國對所有當選者表示祝賀，期待台海兩岸以和平為主繼續對話與合作。

這份賀詞引髮網絡熱議的原因是法國政府並沒有直接點名祝賀連選連任的台灣總統蔡英文，其次，就是“地方民主”這兩個字的含義激發反彈。

多位法國知名漢學家都對此提出質疑，要求法國外交部就“地方民主”這兩個字的具體含義向法國人做出解釋。

Il faut admirer l’adjectif dans le choix du terme “démocratie locale”... https://t.co/41vzBApahH François Godement (@FGodement) January 12, 2020

有法國網民甚至調侃說，這份賀電是否是前總理拉法蘭所寫。也有網民將英國外交部發表的賀電轉貼在下面，並且評論說，對比一下，看看別人是怎麼做的。

有親台灣的法國人其實在台灣選舉結果出台後第一時間就在推特上向馬克龍做出了三大提議，提出了三種表達祝賀的方式走出尷尬處境： 或者直接使用歐盟的官方聲明，或者祝賀台灣選民，或者強調法國與台灣的合作關係。但是，“地方民主”這一選詞也使這位法國人十分失望。

Merci pour cette déclaration mais franchement, ne pas citer le nom de la présidente réélue (Tsai Ing-Wen) et parler de “démocratie locale” est fort décevant. Pierre-Yves Baubry (@pybaubry) January 12, 2020

不過台灣駐法代表處的吳志中代表卻對此並不以為然，他向本台表示：“其實，法國外交部網站的發表的公告同2016年蔡英文首次當選大同小異，也可能是法國外交對法國駐台協會發表的公告的某種平衡。因為法國在台協會發表的公告明確表示，祝賀蔡英文再度當選台灣總統，對我們來說，有恭賀就非常完美了，我們要感謝法國政府的支持。”

法國在台協會在其臉書上發表的公告：法國在台協會誠摯熱烈地祝賀蔡英文博士連任台灣總統以及所有的台灣人圓滿地完成民主選舉。法國在台協會有堅定的意志與所有當選人合作加強台法關係。

中國外交部發言人周日在台灣選舉結果出台後表示：“台灣問題是中國的內政。無論台灣島內局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，中國政府堅持一個中國原則、反對“台獨”、反對“兩個中國”和“一中一台”的立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識不會改變”。