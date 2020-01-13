蔡英文或可修改《港澳條例》增設港人入境黑名單

蔡英文以破紀錄的票數連任成功，民進黨亦再度贏得立法院的控制權，在廣大的民意授權下，台灣中央研究院台灣史研究所研究員吳叡人表示，蔡在未來兩岸立場會將強硬，或可能在《港澳條例》加入人權條款實施制裁，例如非正式地設立入境黑名單等措施。

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吳叡人接受蘋果日報訪問時表示，美國通過《香港人權及民主法案》後，香港亦已正式加入美台同盟的抗共陣線，相信台灣內部對支援香港的呼聲也會愈來愈大，「得到那麼大的mandate（授權），（外交上）應更勇敢」，包括在《港澳條例》加入人權條款實施制裁，認為可行性提高，惟礙於台灣外交實力脆弱，主要推動力會落在民間。

吳叡人說，大選結果反映台灣人反中、抗中情緒非常明顯：「小英的民主主義徹底打敗韓國瑜的經濟牌」，加上香港反送中及中美貿易戰的外圍因素影響，「香港反送中效應是最有效，沒有甚麼比民眾活生生面對警鑔毆打更生動、更具（抗中）說服力、感染力」，也反映台灣實際上作為主權國家，是台灣社會很大的共識：「中華民國（地蒞）是台灣社會的bottom line（底線）」。

吳說，倘若中國不調整對台方針，兩岸關係上是死結，「小英得到新的民意付託，對中國大陸絕不會讓步，800萬票要她守住台灣，她當然要守住台灣」，認為國民黨大選挫敗，親中路線被年輕世代否定，「台灣以前有個缺口，就是台灣親中派代理人，﹙現時﹚缺口被堵起來，可以更好防堵中國擴張」，加上台灣早前通過《反滲透法》等，「不同法律堵住可以讓中國進來的缺口」，但他詁計中共國家主席習近平在內部權鬥之下勢難調整對台政策，相信中國只能繼續滲透、施壓，惟逐漸失效。

中方滲透手法被堵，台灣當局大陸政策料亦加強，吳叡人相信台灣當局在內外部工作上會更大膽，特別是反中政策，「外部路線明顯，美台同盟會一直走下去，愈來愈穩固」，加入全球圍堵中國的陣線。至於港台連線，吳認為，美國《香港人權法》背後推手不少為親台派，法案通過等於香港社會參與美台同盟之中，不同的是香港是以公民社會身份加入同盟，「參與第一線的是支持普選的人民、民間力量，未來香港要形成民間外交力量」，認為香港應建立民間外交機制，推動抗共同盟的工作。

蔡英文在發表勝選感言時提到香港，但未有作出任何承諾，吳強調蔡英文連任成功，「對香港支持一定很堅定，方向不會改變只會更強」，詁計蔡受到鼓勵對香港支援「會更大聲一點」，惟「真正能幫助的有限」，重申台灣國情不容許官方高調推出政策如《難民法》、《全球馬格尼茨基人權問責法》等。