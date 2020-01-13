香港舉行“天下制裁集氣大會”告訴全球抗爭運動未了

為數3.6萬人12日參加中環愛丁堡廣場舉辦的“天下制裁集氣大會”，目的是為了下周日（19日）舉行的“天下制裁”大遊行集氣。來自北美、歐洲、亞太及香港本地的抗爭運動支持者上台或以影片發言，解釋7個月來海外港人以各種方式爭取外國及聯合國支持，讓外國知道反修例運動並未沉寂。 大會要求港府立即民主政改，否則遭天下制裁。

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由於名號為“天下制裁集氣大會”，集會上不少人舉起美國和英國國旗，也有人舉起“光復香港，時代革命”的黑旗，夾雜其他的旗幟泛起一片旗海。

主辦這次集會的發言人劉頴匡強調，特區政府須於今年內實施政改，推動真普選，否則要求外國介入，對阻礙香港民主發展相關人士作凍結資產、拒絕移民、經濟制裁。當權者若持續打壓港人，“天下制裁就必須發生，而制裁就在今年！”他續指，台灣人以選票向極權割席，但選舉總統的權利“並非天降”，而是前人用數以十年計的鮮血換來，呼籲港人要持續抗爭。

集會邀請來自加拿大、美、法等地抗爭者發言，部份是外國留學生，也有移民港人，他們表示無法親身到港，但7個月來在海外會見國會議員進行遊說工作、到大學舉行學術交流、遊行集會、連儂牆等各種方式，爭取外國人支持。

香港眾志成員黃奕武則分享德國戰線工作，他向歐洲朋友提出“良心消費”，他舉例指德國人重視動物測試、食物是否有機生產，反問中國以集中營殘酷對待維吾爾人，有違人道條款，何以還要購買中國產品？並指當地應改變與中國訂立的貿易條例。黃奕武續說，上年11月瑞典發表報告，發現中國在瑞典收購企業增加經濟影響力，令歐洲國家擔心，故須從經濟着手，抵抗中國經濟入侵。

民間組織Britons in Hong Kong（在英港人）旗手Amy（化名）表示，她們要向英國政府表達三大訴求：實行英國版人權法（類似美國剛通過的香港人權與民主法）、提供政治庇護予香港抗爭者、推動BNO（港人英國護照）平權或擴權，讓這一代或下一代有更多選擇。她續說，台灣大選告訴香港人選票的重要，“民主、自由並非與生具來，是前人不斷努力成果，所以香港人要不可以放棄”。