美眾議院為啟動特朗普罷免程序做最後準備

美國眾議院議長佩洛西14日召集眾議院民主黨成員，商討啟動總統特朗普罷免程序的具體操作程序和日程表，以便向參議院正式移交罪名指控。這意味着總統罷免審判已啟動在即。這是美國歷史上第三次啟動總統罷免審判。

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謀求連任的特朗普被指控利用總統職權，讓等待美國軍事援助的烏克蘭對民主黨總統競選人之一、前任副總統拜登，展開貪腐調查，並試圖阻止國會的相關調查工作。

佩洛西14日上午首先與眾議院民主黨議員閉門商談，確定罷免程序的具體操作程序和日程表，並確定哪些議員將在審判程序中充當檢察官。這次閉門會議商討的結果，隨後將交付眾議院全體會議表決。鑒於民主黨在眾議院擁有多數席位，相關決定獲得通過幾乎沒有懸念，這意味着美國歷史上第三次總統罷免程序即將啟動。

根據參議院的相關規定，一旦眾議院的檢察官團隊，穿過國會大廈走廊，進入參議院，罷免程序就算正式啟動。按照憲法，審判過程中的控辯方討論，由最高法院院長主持。最高法院院長宣誓將公正不阿之後，參議院百名議員也將宣誓。他們既是判官，也是陪審團。

不過，與眾議院不同，共和黨在參議院擁有多數席位，百名參議員中，只有47名民主黨人。共和黨參議院領頭人已經明確表示，他會盡一切努力，為總統洗清罪名指控。

在此之前，佩洛西曾提請參議院共和黨領頭人召見多名總統顧問到參議院作證，因為眾議院無權要求總統顧問到眾議院作證。佩洛西的要求遭到參議院議長拒絕，理由是他認為眾議院的相關調查過於倉促，證據不足。

從朝野兩黨在參議院的力量對比來看，民主黨幾乎不可能打贏罷免特朗普這一仗，因為罷免總統程序需要有參議院三分之二議員支持，方可獲得通過。