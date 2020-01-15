吳敦義率部下辭職 國民黨敗選檢討原因

國民黨主席吳敦義1月15日率部下集體請辭，為國民黨在總統大選和立法院選舉中失敗負責。國民黨定於3月7日投票選舉下屆黨主席和中常委。該黨還出台總結敗選原因的報告，提到“討厭民進黨，終不敵亡國感”。

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據中央社消息，國民黨2020總統立委大敗，國民黨主席吳敦義今天下午率一級主管在該黨中常會上請辭，立即生效。請辭者有：國民黨主席吳敦義，兩位副主席曾永權和郝龍斌，文傳會主委程美華、組發會主委兼副秘書長杜建德、行管會主委邱大展、革命實踐研究院長林火旺等人。

吳敦義致詞說，1月11日總統選舉未能勝選，立委選舉席次也沒能達到60席的目標，他要負應該的責任，他向常委及全黨同志表示“非常對不起，我愧對我的職責，我要感謝大家並道歉”。

國民黨定於3月7日投票選舉下屆黨主席和中常委。在選舉之前，暫由立法院黨團總召集人曾銘宗擔任國民黨代理秘書長、中常委林榮德擔任代理黨主席。

曾銘宗承諾，黨主席補選與中常委改選一定公開、透明、公正；他說，希望選出最有代表性、最有能力的國民黨主席，在國民黨面臨重大挫敗之後，帶領國民黨永續經營。他歡迎青年、青壯世代、任何世代，願意為國民黨做出奉獻的同志，參選國民黨主席。

據中央社報道，國民黨出台的檢討報告列出敗選的7大原因包括：討厭民進黨，終不敵亡國感、兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局、惡質網軍帶風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同。

台灣民進黨候選人蔡英文戰勝國民黨候選人韓國瑜高票當選連任。儘管她第一任期沒有傲人的經濟成績，但她通過抵抗北京威脅，拒絕與中國大陸統一的姿態，贏得台灣年輕一代許多選民的支持。蔡英文表示，民調顯示，越來越多的台灣人反對台灣與中國大陸統一。“我們有一個不同的身份，我們是獨立自主的國家。所以如果有任何事情與這個理念背道而馳，他們會起身表示這是不可接受的。”