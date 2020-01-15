民調：港人支持台獨藏獨創新高有解讀是“擺脫大中華”情意結

香港民意研究所14日公布最新的調查顯示，港人對台獨和藏獨的支持度創了歷史新高，區議員巫堃泰認為在過去接近8個月的反修例運動的影響下，香港人開始擺脫大中華情意結，對利用公民力量改變社會產生嚮往。

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民調同時公布立法會議員民望公布民意調查，民主黨的鄺俊宇及林卓廷等在反修例活動中有活躍表現的議員，在認知率及支持度均取得歷年新高。

民研計畫上周訪問了1011名香港市民，調查顯示，市民贊成台灣獨立的比率達48%，為1993年有紀錄以來的新高。另外過半數受訪者分別贊成台灣重新加入聯合國、認為一國兩制不適用於台灣，及對兩岸統一沒有信心。鍾庭耀指調查在台灣選舉前進行，故數據反映的是過去半年在大型及持久的社會運動影響下，港人對兩岸問題及一國兩制的看法有顯著改變，對台獨及台灣國際空間的支持度均達至歷史高點。

此外，港人贊成西藏獨立的比率亦較往年上升8%，同樣創1993年民調開始以來的新高，鍾庭耀認為明顯反映市民對港府及中央不滿和失去信心。

在立法會議員的民望方面，被訪者在未經提示下說出最多10名最熟悉的立法會議員，5名最多人認識的立法會議員，分別為鄺俊宇、林卓廷、陳淑莊、毛孟靜及李慧瓊。被訪者亦就個別議員以100分為滿分進行評分，當中被稱為“鄺神”的鄺俊宇取得64.3分，是2016年10月有紀錄以來的新高，而在7.21元朗疑似“警黑合作”中被黑社會分子打至頭破血流但卻被親共分子指是挑釁者的林卓廷，則是首度擠身五強。。

曾多次到台灣觀選的巫堃泰告訴香港01，剛結束的大選是最多香港人到台觀選的一次，接近百名區議員到台感受當地選舉文化。巫堃泰認為因着今次反修例風波，港台之間的互動較以往增加，由6月開始更是牽動台灣政局，例如使蔡英文於民進黨黨內初選支持度急升等。

巫堃泰解釋，中央原欲以香港向台灣展示“一國兩制”的可能性，但近年中央強硬向香港施加自身標準，令台灣衍生到“亡國感”及“今日香港，明日台灣”等想法。而港人注意到台灣人可監督政府，可靠自己改變社會，亦對台的政制產生嚮往。巫堃泰指民調可反映，香港人開始擺脫大中華情意結，民心離向成為對中央最大的教訓。