美英議員計畫擬定製裁香港高層警察及官員名單

美國國會及行政當局中國委員會（簡稱CECC）主席麥高文（Jim McGovern）及聯合主席魯比奧（Marco Rubio）已承諾將會向美國國務院提交制裁港官員名單，在此同時，英國上議院議員Lord Alton亦撰文，抨擊港警濫暴問題嚴重，要求英國政府先制裁警隊高層及相關官員。

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美國去年年底通過一項《香港人權與民主法》，根據法案，任何侵害香港人權的官員都將可受到美國的制裁。

美國國會及行政當局中國委員會日前公布2019年年度報告，批評中國進一步打壓香港人權。有份參加報告發布會的香港民主委員會（HKDC）理事會成員楊錦霞向蘋果日報表示，麥高文及魯比奧已向她承諾，將向美國國務院提交官員制裁名單，“麥高文很清楚地表明，《香港人權與民主法案》已經通過，他們會研究及執行這條法案”。

楊錦霞稱，由於美國是法治國家，執行法案前需搜集大量證據，如出入境紀錄、海外資產等，這些工作很難在短時間內完成，她引述麥高文指，落實制裁前，麥高文希望香港人能夠堅持爭取五大訴求，“他認為這些都是香港政府自己能夠、而且不難做到的，如成立獨立調查委員會徹查警察濫權，他對此全力支持”。

除了美國國會外，英國上議院議員Lord Alton於英國國會刊物《The House》撰文，指香港面對北京“新文革”步步進逼，打壓異見人士等無日無之，認為英國新一年應優先處理中國及香港問題，強調《中英聯合聲明》令英國政府有歷史及法律責任保障香港民主及人權。

保守黨早於去年10月已承諾，脫歐後將針對打壓人權行徑制訂《全球馬格尼茨基人權問責法》，他促請英國政府就香港警察濫暴問題，向警察及官員實施制裁，又指與鎮壓直接有關的警隊高層及相關官員，應是首批被制裁目標。

曾到歐美遊說制裁的李卓人相信，CECC主席麥高文言論可促使國務院加快制裁，亦相信在過程中，美國務院有機會釐清制裁門檻所需要證據，令CECC與民間有機會搜集更多證據，證明有關香港和中國官員涉嫌違反人權。他個人相信，制裁名單最少是“4+1”，包括特首林鄭、保安局長李家超、律政司司長鄭若驊及新警務處處長鄧炳強，以及已退休的前警務處處長盧偉聰。

另外，美國眾議院外交事務委員會主席Eliot Engel在Twitter發聲明，批評港府拒人權觀察總監羅斯入境，指香港屬國際城市，應該尊重言論自由，促港府立即改正有關決定，而林鄭未有回應有關事件，但她表示不評論個別個案。