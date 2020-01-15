蔡英文:台灣已是獨立國家侵略台灣將付出沉重代價

剛當選連任的台灣總統蔡英文警告北京，台灣已是獨立國家，企圖侵略台灣將付出沉重代價。蔡英文以抗拒北京威脅的立場，在本次大選獲創紀錄高票，凸顯台灣民意所想。

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法新社1月15日發自台北的報道說，蔡英文競選時的核心思想是主張台灣抵抗中國獨裁政權的威脅。結果她在1月11日大選投票中，以57.1%的高票當選連任總統。而中共政權對台灣的經濟和外交恐嚇沒有起到作用。蔡英文獲得817萬張選票，高過她在2016年的得票率，被認為是對北京的一記耳光。

據中央社今天的報道，蔡英文連任後接受英媒BBC採訪時說，“我們不需要宣告自己獨立的地位，我們已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣”。

法新社說，70年前，蔣介石國民黨逃到台灣之際，中共宣稱成立中華人民共和國。隨後，台灣和北京就各自經歷自己的命運。台灣在幾十年獨裁統治之後，於1980年代開始政治轉型，如今已是亞洲地區最進步的民主政體之一。蔡英文上台後，兩岸關係變壞。中國在近4年，一共挖走7個台灣邦交國。導致台灣邦交國降至15個，其中多數是拉美或太平洋的貧窮國家。

民調顯示，越來越多的台灣人反對台灣與中國大陸統一。蔡英文說，“我們有一個不同的身份，我們是獨立自主的國家。所以，如果有任何事情與這個理念背道而馳，他們會起身表示這是不可接受的。”

蔡英文表示，她一直沒有正式宣布台灣獨立，也沒有修改憲法或改變國旗，而她所在的民主進步黨當中一些人希望她這樣做。她說，中國已經聲稱，上述做法可能成為北京發動軍事行動的借口。

蔡英文認為，真正需要做出改變的是中國。“因為，3年來，我們看到中國不斷加強（對台灣的）威脅…他們派軍艦軍機繞台。...還有香港發生的事，民眾真正意識到危機確實存在，而且變得愈來愈嚴重。”

蔡英文還說：“任何時候都無法排除戰爭的可能性。問題是必須做好準備，加強自衛能力。…台灣的軍事能力相當不錯，中國若入侵台灣，將付出龐大代價”。