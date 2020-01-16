國台辦與陸委會就蔡英文台灣是“獨立國家” 說激烈互懟

贏得台灣總統大選的蔡英文和副總統賴清德，2020年1月11號

台灣總統蔡英文日前接受英國媒體專訪時表示，中國需面對現實並尊重台灣，並表示說台灣已經是一個獨立國家。對此北京國台辦做出不要誤判形勢的警告，台灣陸委會也立即回嗆“切勿輕啟爭端”，同時強調，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，。

廣告 繼續瀏覽後續

被大陸成為“地區領導人的”蔡英文在在1月11日大選投票中，以57.1%的高票當選連任總統。被認為是中共政權對台灣的經濟和外交領域的各種恐嚇不僅沒有起到作用，而且選民通過選票給了北京一記耳光。

蔡英文日前接受英媒採訪時也表示，“我們不需要宣告自己獨立的地位，我們已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣。”

對此，中國國台辦周四以“自我膨脹”、“誤判形勢”等強烈措詞回應蔡總統談話。國台辦發言人馬曉光透過新聞稿指出：“台灣從來不是一個國家，台灣是中國神聖不可分割的一部分。妄圖挑戰這鐵一般的事實，只能碰得頭破血流、落得身敗名裂”。馬曉光進一步警告民進黨當局領導人，不要自我膨脹、誤判形勢，進一步造成台海緊張動蕩，把台灣帶向危險的境地。

馬曉光還表示，中國維護國家主權和領土完整的決心堅如磐石，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分割出去。

台灣陸委會周四傍晚做出回應表示，總統是對兩岸現狀與立場事實闡述，對岸應放棄褊狹主張與負面作為，切勿輕啟爭端。陸委會透過文字回應表示，總統蔡英文接受英國廣播公司（BBC）專訪是對兩岸現狀與立場的事實闡述，更務實提出“和平、對等、民主、對話”的兩岸良性互動關鍵基礎。

陸委會強調，這是台灣維護台海和平穩定的重要主張，呼籲對岸嚴肅理性思考，放棄褊狹主張與負面作為，切勿輕啟爭端。

陸委會也重申，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，未來也不會是。唯有台灣2300萬人民可以決定台灣未來前途，對岸無權置喙。

蔡英文在接受BBC採訪時也說：“任何時候都無法排除戰爭的可能性。問題是必須做好準備，加強自衛能力。…台灣的軍事能力相當不錯，中國若入侵台灣，將付出龐大代價”。

另據報道，蔡英文接受BBC專訪，談到中華民國台灣已經是獨立的國家，相關報導被網友轉載，在“美國PTT”之稱的網路論壇Reddit上成了熱門討論話題。

根據Reddit網站資料，這個論壇是全美第5大流量網站，平均每月有4億以上的活躍使用者，參與1萬多個社群的話題討論、訊息分享。