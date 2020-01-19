前英使館職員鄭文傑呼籲港人今無懼參加“天下制裁大會”

目前正在倫敦尋求保護的英駐港總領事館前職員鄭文傑呼籲，港人應踴躍參加今日（19日）舉行的“天下制裁大會”，而聲稱曾經遭到國保人員嚴刑拷問的鄭文傑說，他本人仍會參加倫敦一個聲援香港的集會，並將會上台發言，透過自身的經歷去為香港人打氣。

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鄭文傑去年八月從深圳搭乘高鐵抵港之後，在西九站一地兩檢“特區”遭大陸邊防人員帶走，送回大陸並遭嚴刑逼供，多次遭毆打及折磨，其間見到有另一批香港人同樣遭到問話。後來中國政府對外宣稱拘捕鄭的原因是嫖妓，他獲釋後到英國尋求保護。

他告訴蘋果日報，他深信遭受中國政府酷刑折磨的人不止自己，仍有很多人需要公眾關心，呼籲香港人周日一定要上街，用盡一切手段爭取民主自由，令中共知道港人無被嚇怕之外，也要促請國際社會繼續關注局勢。

鄭文傑表示，最近突然在廣州失蹤、同樣被指控嫖妓的“國難忠醫”創辦人“肥仔”（化名），相信實際上也是遭中共國保擄走，可能正被酷刑折磨，側面印證了其“不只我一個受害者”的說法。他批評中共對港人的疑心已達驚弓之鳥的地步，連一個提供義務中醫服務的市民都要擄走逼供，令人感到非常憂慮，“我們每一個人都要有心理準備，隨時會被中共政治清算”。

鄭文傑呼籲香港人周日一定要繼續上街，告訴中共無論它以什麼手段打壓香港人，市民都不會害怕；同時亦要向國際社會展示香港人爭取民主自由的決心，與全球連線對抗中共。

鄭指，雖然運動持續了7個月，明白大家都會感到疲累，但他希望內心的一團火不要熄滅，“各位香港人唔好放棄，既然都已經申請咗不反對通知書，所有合法渠道我哋都要爭取”。他強調，元旦當天仍有100萬人上街，依然維持到運動初期的規模；加上整場運動成功改變了香港區議會和台灣總統選舉的結果，所以大家毋須感到灰心。

鄭文傑表示，他在周日參加倫敦一個聲援香港的集會，並將會上台發言，透過自身的經歷去為香港人打氣。他慨嘆，自己很想念香港，無法預計何時才能回來，但相信有生之年一定有機會重踏這片土地，“我回到香港的一日，就是香港政體改變的那一日，就是我們可以約定‘煲底’（立法會門前的示威區）見的那一日，我很期待，但單憑我一人之力無辦法完成，所以這是我們所有香港人的事情”。