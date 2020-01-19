瑞士寶盛報告指香港是全球最昂貴城市而且是“荒謬地昂貴”

瑞士寶盛集團（Julius Baer Group）在其首一期的《全球財富和高端生活報告》中發現，全球生活最貴的三個城市都在亞洲：香港、上海和東京，而最便宜的城市孟買，也在亞洲。

廣告 繼續瀏覽後續

整體而言，北美洲是第二昂貴地區，紐約市名列全球最貴城市第四名，名列全球二十一名的溫哥華，則是該區最合理宜居的城市。

歐洲的城市則最物有所值，包括第七名的倫敦，而以性價比而言，排名二十四的巴塞羅那和二十六的法蘭克福是上流生活最超值的歐洲城市。

寶盛集團首期《全球財富和高端生活報告》追蹤全球28個主要城市中20個消費項目。瑞士寶盛私人銀行亞太區市場及財富管理方案部主管Rajesh Manwani指，香港的高端貨品及服務是“荒謬地昂貴”，因為香港在各項高端貨品中，包括高級餐飲、商務機票﹑女鞋﹑鋼琴等，處於全球第90個百分位數上。

香港在房地產、美容服務、高級餐飲、商務機票等方面的價格遠高於全球，因此成為最昂貴城市。而上海及東京僅隨其後，成為第二及第三名昂貴城市。新加坡及台北亦分別排第五名及第八名。

美洲總體排名第二，因紐約及洛杉磯價格相對較高。歐洲城市的價格比較吸引，巴塞隆拿的高端房產價格便宜，而倫敦及蘇黎世成歐洲最昂貴城市。

香港區研究部主管鄧啟志指，令零售業增長的其中一個重點是中國人能否感受到香港人歡迎他們來港消費。另外，由於中國海關對入口貨品審查變得嚴謹，令中國人有更大的誘因在國內消費高端產品，減少他們來港購買名牌的意欲。至於長遠而言，要視乎國際對香港的信心恢復得如何，不過鄧啟志認為，情況不算悲觀。

他表示，即使“空置稅”是否可以推行要視乎立法會的決定，因此不會將“空置稅”列入短期內影響本地樓價的因素。他續指，更大的槓桿比率令港人更易上車，預計劏房的需求會下降。

宏觀經濟方面，瑞士寶盛私人銀行執行董事會成員兼財富管理方案部主管Nicolas de Skowronsky表示，政治及貿易戰可能影響經濟增長，中國及印度正在面對貿易緊張局勢、結構性產能過剩、債務及美元持續走強的問題。