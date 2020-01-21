穆迪再下調香港評級 指管治差 自治制肘嚴重 若再受限會進一步下調評級

國際評級機構穆迪再將香港信貸評級下調，從Aa2下調一級至Aa3，前景展望則由「負面」轉為「穩定」。穆迪近三年內第二次下調香港的評級，指主因是在過去大半年的社會風波中顯示，港府的管治能力較預期差，而自治的制肘亦比預期更嚴重。穆迪警告，若中港融合以致香港的自治權進一步受限，有可能再次下調香港評級。

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港府回應稱，非常不認同穆迪的評估，對穆迪下調評級深感失望。署理行政長官張建宗今(21日)早出席會議前反駁指，穆迪批評不恰當，認為穆迪純粹由管治角度出發，忽略香港實際的優勢，包括制度優勢、香港營商環境極具吸引力，以及屬自由經濟體等。他續稱，穆迪的舉動令人遺憾，強調港府堅守「一國兩制」，有管治意志。另外，港府發言人指，穆迪對香港的信用評級與香港良好的信用基礎不符，認為香港的財政狀況良好，能為香港提供強大的緩衝以應對挑戰；至於持續的社會動蕩反映香港存在深層次問題，港府正儘力尋找出路。

在全球三大評級機構中，穆迪是第二個自去年6月反修例風波以來調低香港評級的機構。經穆迪在32個月內二度下調香港信貸評級後，香港的評級僅比宗主國中國高一級，但穆迪預期，在可見的將來，這種差距會持續。

穆迪解釋下調香港評級時指出，在過去的九個月里，港府缺乏具體方案以解決港人對政治、經濟及社會問題的關注，反映港府的體制及管治實力偏弱，遠低於預期。穆迪指出，港府對於部分港人的政治要求，以及生活水平、住屋成本和財富再分配不平等問題，反應明顯遲緩，相信港府推出的數項財政刺激方案，未能有效地解決社會的深層次問題。此外，民主派在去年底的區議會選舉中大勝，港府亦沒有明確的結論及將會採取什麼行動響應。

另外，穆迪指出，降級亦反映港府的自治權受到的制肘或較想象中更加嚴重，並影響外國政府對香港的政策，例如美國國會通過《香港人權與民主法案》或將進一步削弱香港的競爭力和經濟實力。

穋迪續稱，如果持續的政治及社會動蕩得到解決，香港的管治能力比目前評估的更強，可能會上調香港評級；但若中港之間的體制進一步融合，令香港在立法、司法或行政上的自治權進一步受到限制，將有可能再次下調香港評級。

對於上調前景展望，穆迪解釋，這是因為即使香港的政治及社會不明朗持續，以及經濟陷入衰退，香港仍能保持優越的財政實力，宏觀經濟亦能持續穩定。

香港去年6月初爆發反修例風波，政治和經濟環境均受影響，三大國際評級機構中，惠譽率先在去年9月下調香港評級，而穆迪亦於當月把香港的前景展望由「穩定」轉為「負面」，標準普爾則至今未有改動。