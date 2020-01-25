台灣疫情升高大陸團六千多人限月底前離境並禁台灣旅行團赴大陸

台灣的中央流行疫情指揮中心24日晚間召開緊急記者會，宣布台灣新增兩名武漢肺炎病患，使確診病例增加為三人。鑒於疫情升高，台灣觀光局發布了最新的旅遊禁令，從25日凌晨零點起，到1月31日止，全面暫停台灣旅行團前往中國大陸旅遊。注意，不是禁止前往武漢市或湖北省旅遊，而是禁止旅行團前往整個中國大陸旅遊，僅香港澳門不在禁止之列。另外自由行旅客也不在管制範圍。

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24日新增的兩個確診病例，一位是五十多歲的男性台商，20日在武漢時已有感冒癥狀，自行服用感冒藥止咳退燒，所以21日入境台灣時沒有被登機的檢疫人員發現，23日再到診所看病才被查出。由於這位男性台商22日下午四點到六點曾到高雄市苓雅區金巴黎舞廳，全程沒有戴口罩，台灣疫情指揮中心呼籲當時出入該舞廳的民眾，出現癥狀時應立即聯繫。

另一例是從武漢來台的旅行團女性團員，五十多歲，21日搭機從武漢抵台，23日發燒就醫，確診為武漢肺炎，立刻停止旅行，目前同團其他成員還沒有癥狀出現，但與這兩個確診案例有密切接觸者都在官方掌握中。

中國文化及旅遊部24日宣布，即日起，全中國的旅行社及網絡旅遊企業，暫停經營團體旅遊及「機加酒」的旅遊產品。已經出團的可依合約規定繼續完成行程。

針對大陸的這項嚴格管制措施，台灣也相應擴大管制。觀光局長周永暉說，中國發布旅遊禁令之後，台灣旅行團如果仍前往大陸旅遊，當地的觀光產業恐怕無法接待，另外，回台之後還要觀察十四天，社會成本高，加上疫情升高，所以擴大管制，暫停所有台灣旅行團前往中國大陸旅遊。

另外，來自武漢市及湖北省，目前仍在台灣的旅行團，昨天已被台灣官方限制所有活動，都在旅館休息，做康監測，台灣要求他們儘快離境。

至於來自中國其它地區目前仍在台灣旅遊的中國旅行團共有350團、6375人，台灣觀光局今天表示，並沒有限制其它中國旅行團在台灣的活動，但預計一月底前也將安排全數離境。