港人新春續抗爭 寺廟收押所前撐「手足」 警回復正常無拘捕

在農曆新年來臨之際，香港反修例市民不忘抗爭，有市民到著名的黃大仙廟向孚上頭竈香的市民高叫「五大要求 缺一不可」，一度與警員發生對罵，但警方並未如過去七個多月般加以拘捕，而是回復風波前的手法，截查後釋放相關人士；另外亦有二百多名市民到荔枝角收押所外舉行集會，為因反修例行動而遭羈留的「手足」(抗爭者之間的昵稱)打氣和送上祝福。

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大除夕夜到黃大仙祠外排隊以便在踏入大年初一時上「頭竈香」(即第一竈香)祈福，是香港人的新春習俗之一，一批市民響應網上號召，藉新春到臨之際，到黃大仙祠外表達要求，他們有人高叫「五大訴求、缺一不可」或高舉「光復香港 時代革命」旗幟等反修例口號，當中包括數名新當選的區議員。其間，在場戒備的警員截查兩名年輕人，在場人士起鬨，防暴警員到場增援，氣氛一度緊張。有人向警員咳嗽，警員隨即把一名中年人士帶離人群，爭拗再起。市民表明不滿防暴警員在場，警方則聲稱只是到場維持秩序，呼籲市民冷靜，但市民不接受，有人用粗言穢語指罵警員，防暴警則燈照向人群。最後，警方放行遭截查的三名市民，爭拗逐漸平息。大批善信則繼續輪候入祠內參神。

另外，二百多名市民昨晚在家家吃團年飯的日子，到荔枝角收押所外參與「和你團年」集會，聲援一眾還柙的抗爭者。

在武漢疫情肆虐之際出席集會，不少參加者都戴上外科口罩出席。他們高舉「和勇不分」、「齊上齊落」等標語，又舉起手機亮燈唱歌，並向收押所方向大叫「撐手足、撐到底」。

反修例運動至今有超過七千人被捕，過百名被捕者在不同院所還押，等候審訊，而荔枝角是關押最多被捕者的懲教所，而且是在市區，故此不少聲援還柙者的行動都在此處進行。曾因佔領中環運動而入獄的立法會議員邵家臻22日亦曾在此舉行「手足，和你團年」活動。