香港5人感染武漢肺炎 多於預期 未來數日為阻港變武漢限期

香港最新確診三宗武漢肺炎個案，患者全乘高速鐵路火車抵港，令香港出現的感染個案增至五宗，高於專家袁國勇四天前的估計，而懷疑個案亦在單日增加70宗，增幅超過四成。袁國勇更在新近發表的學術文章中指出，新型冠狀病毒的家人感染率高達83%，未來數天是香港防止變成「第二個武漢」的最後機會。不過，被抨擊在防疫措施上唱慢板的港府，未有具體響應，民間紛紛自救，包括旅行社自行停止前往中國內地的旅行團，有9.1萬人受影響。

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香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前由武漢調研返港後估計，香港可能會出現零至三宗感染個案，但實際情況比他預估的嚴重，至昨(24日)晚深夜，衛生防護中心公布，確診三宗新增新型冠狀病毒感染輸入個案，令香港確診個案累計增至五宗。至於懷疑個案則增至240宗，在23日中午至翌日中午新增的70宗懷疑個案中，年紀最小的，只有7個月大，而年紀最大的，則是91歲。醫院管理局表示，現時有96人留院隔離，當中五人情況嚴重或危殆。

至於三宗新增的確診個案，病者全是武漢居民，乘高鐵來港探親，年齡介乎62至63歲，情況穩定。當中，一對夫婦發病前沒有與病者有親密接觸史，亦未有到過醫療機構、濕街市或海鮮市場，更沒有接觸野生動物或禽鳥，感染源頭仍在追查中。他們22日由武漢來港，翌日開始出現病徵，女病人發燒但無呼吸道感染徵狀，男病人則咳嗽一天後開始發燒。至於另一名62歲女病人，潛伏期內曾到過武漢的菜市場和當地醫院探望有咳嗽的家人，她來港翌日便發燒，四天後求醫時發現感染，現正接受隔離治療。

與此同時，香港大學微生物學系研究團隊在英國醫學雜誌《刺針》發表文章，以深圳一個七人家庭有六人確診的群組個案推算，病毒的攻擊率高達83%，能夠人傳人。團隊的講座教授袁國勇宜指，香港情況不妙，未來14日是關鍵時期，憂慮「香港、澳門或任何一個國際城市，都很易成為另一個武漢或2003年（爆發沙士）的香港。」他續稱，由於推算病毒潛伏期約三至六日，未來數日或屬阻截病毒經人帶入港澳的最後機會。

民間自救：停團 停交流 撥款買口罩

不過，被批評反應遲緩的港府，拒絕禁止包括武漢在內的中國內地人乘高鐵來港，亦拒絕在所有陸路口岸要求入境旅客填寫健凌申報表，而只是要求乘高鐵來港者填寫；更拒絕仿效澳門延遲假期後的開學日期以減少感染機會。可是，落實時仍有不少問題，有高鐵乘客只填寫個人資料而無人理會或攔截，亦有關員被傳媒拍攝到在崗位上打瞌睡。

面對有關情況，民間自行採取應對措施。一般在政府發出最高級別的旅遊警示才可合法停止出團，但全港約二十間旅行社在港府未作出安排前已決定取消新春期間所有中國內地團，停團時間最短到年初七(1月31日)，最長則停止出團到2月29日。旅遊業議會表示，涉及的旅行團約達二千六百團，受影響的旅客超過九萬人。旅行社自行安排團友取回團費或轉往其他地方旅行。

另外，面對多所大學有學生出現懷疑感染病徵後，香港大學、城市大學和中文大學表明，取消本學期在內地進行的交換生計畫和學生交流活動。另外，六所大專院校停止醫護生到醫院實習。

面對市民搶購口罩而港府又拒絕仿效澳門實施配給的情況下，在18個區議會中，有三分之一通過撥款，購買口罩和防疫物資，免費派給區內居民。不過，由於須經一定程序，估計最快也要到2月中才可派發防疫包予市民。