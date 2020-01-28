中大醫學院要求對大陸“封關”醫護人員抽“生死籌”照顧病毒患者

港府早前宣布限制湖北省居民或過去14日曾到湖北的人入境，但暫時未回應坊間的“封關”要求。中大醫學院28日凌晨發聲明，促請香港政府進一步收緊入境政策，以減低跨境傳播風險。此外，由於香港來自大陸的武漢冠狀病毒病患未能截源，醫護人員壓力大增，公立醫院出現抽“生死籌”機制，以決定誰被分配照料武漢病毒病患。

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中大醫學院指出，未來一至兩星期將會是疫情發展的關鍵時刻，必須密切留意湖北省以外是否有社區爆發的情況出現，特別是在香港鄰近地區。一旦鄰近地區出現社區爆發，屆時將很難避免病毒帶菌者進入本港，大大增加跨境慱播風險，“故此我們促請香港政府儘快採取果斷措施，防患於未然，及早收緊入境政策，包括建議把限制入境的範圍進一步擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區、加強強制檢疫 (quarantine) 及醫學監察 (medical surveillance) 等措施。”

此外，親北京的建制派傳媒星島日報27日證實，香港公立醫院的醫護人員需要抽“生死籌”來決定由誰來照料武漢冠狀病毒的患者。蘋果日報26日已經披露，至少五家公立醫院的醫護人員需要用抽“生死籌”來分配照顧武漢病毒的病患。醫管局質素及安全總監鍾健禮在25日一次記者會上否認存在所謂“生死籌”的機制。

對於港府目前只對來自湖北的旅客採取局部的封關措施，仍有不少醫護人員和政黨團體表示不滿。社民連、工黨、社會主義行動成員今日上午從中環遊行至禮賓府 ，要求馬上實行邊境管制，禁止大陸遊客入境香港。社民連的梁國雄表示，警暴及武漢肺炎均是人禍，是少數人淪為中共工具的後果，而在今次武漢肺炎事件中，港府又“配合其主子隱瞞疫情”，以致拖延實施必需的抗疫措施，至今仍不肯拒絕大陸旅客入境，漠視民間“封關”的訴求，“直誼媚權貴，不惜犧牲市民”，指林鄭月娥“打壓港人賣力、抗疫完全無力”。

星島日報報道，不少醫院均存在抽“生死簽”，一名服務北區醫院隔離病房的護士Y（化名）指，內科同事抽取號碼候命進入隔離病房，認為疫情發展至今，任何人都會擔心，不能要求醫護承擔所有風險，“（政府）無做封關，等同提高醫護風險，都不是保護我們，（政務司司長）張建宗一開始話不用做健康申報表，（衞生署署長）陳漢儀又叫人無病徵不用戴口罩，（政府）低估疫情，當所有事都未知，每樣嘢都應該更加小心，不是叫人放心。”

報道又指，不少病患之前都曾隱瞞去過武漢，直至被檢驗出陽性反應才改口承認，不但延誤救治，而且更可能傳播給更多的人。一名實習醫生A（化名）工作的醫院發生一宗確診病患，他說，不少病人均會隱瞞自己有武漢旅遊史，是的隔離工作難上加難，“有個案被安排到普通病房，過了幾日先透露去過武漢，當時要立即關閉整個病房。幸好，他最後對病毒呈陰性反應”。

蘋果日報26日已經報道，至少五間公院的醫護人員均指其所屬部門都是以抽“生死簽”方式選出進入“dirty team”（做骯髒的工作）的先後次序，更批評抽籤過程並非公開進行，醫護只是事後“被通知”抽中，更遑論有詢問員工意願或有否志願者，反駁港府醫管局質素及安全總監鍾健禮早前的說法。

蘋果的報道指，有前線醫護直言，不介意走進隔離病房照顧病人，稱入行時已有心理準備，但不滿抽籤過程未有公開，直斥是“黑箱作業”。有醫護更指，其所屬醫院的抽籤結果，顯示首批進入dirty team的醫護全部都有內科經驗，質疑是被揀選入伍，而非聲稱的抽籤決定。

網媒立場新聞訪問了一名“被抽中”生死籌而需要進入隔離病房工作，準備在最前線抵抗武漢新型冠狀病毒的一名內科護士阿輝（化名）。在九龍中醫院聯網龍頭醫院工作的阿輝指，有醫院會以抽紙條、按入職時間次序、分單雙數等不同方式，他透露亦有醫院安排最年輕的入職護士率先進入隔離病房，“說的好聽是行先，難聽說是死先”。

立場新聞報道，阿輝徹夜難眠，辭職與否在阿輝的腦海里不斷思索，亦令他反思當初為何入行。“救急扶危”是阿輝由始至終貫徹的信念，亦是護士的天職，專業的護士是不會逃避，“如果需要去，我們會去，我會去，再不情願我也會去。”最後決意進入隔離病房的阿輝，向記者打趣說或許是命運的安排。

阿輝有心理準備，一旦進入隔離病房工作，便不會回家過夜，不與女友見面，將自己視為隔離病人，居於醫管局安排的住所，直至疫情結束，或與其他醫護人員交棒。他說，有醫院會每半年輪替一次，即使有家回不得，日後總可以苦中作樂，倒數何時可與親人見面。