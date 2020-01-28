台灣擬包機接回滯留武漢台商大陸尚未同意

美國、英國、法國、日本等國家連日來紛紛安排從武漢撤僑，台灣陸委會27日表示，春節期間，海基會的緊急服務專線與陸委會的值班電話，陸續接到90多通滯留武漢台灣人的求助電話，希望政府協助。

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陸委會表示，這些滯留在武漢的台灣人共三百多位，多數都是因為短期出差、個人旅遊或探親等各種原因到武漢，並不是長期經商，因此在武漢沒有固定住所，人生地不熟，現在滯留無法返台，陷入藥品缺乏、居所不定及衛生醫療環境堪虞的困境，身體與精神狀況令人擔憂。

陸委會說，已經透過海基會向陸方表達，探詢「用包機接回台灣」的可能性，不過現在進度卡在大陸方仍沒有響應，他們將持續透過兩岸既有管道，向陸方探詢任何可能的處理方式。

大陸國台辦今天響應表示，海協會昨天下午六點才收到海基會的來函，對陸委會所說「已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商」，國台辦說「與事實情況不符」。

國台辦發言人馬曉光表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，在湖北的台胞得到妥善照顧。據湖北台辦了解，截至1月27日下午，沒有發現台胞染病情況。

他說，目前疫情防控工作正有序推進，湖北省台辦、武漢市台辦將繼續根據防疫的需要，對在湖北特別是武漢的台胞予以關心和照顧，及時解決他們遇到的困難和問題。

他說，在這次疫情防控工作中，大陸方面從一開始就本着高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通，安排台灣專家到武漢考察，並一直及時通報訊息、提供數據，接下來會繼續保持這種溝通協調