大批湖北居民抵港機場被拒入境人數眾多遣返緩慢

香港26日晚上10時半宣布27日凌晨開始禁止湖北省居民及過去14日曾到過湖北省的人士來港，以防止武漢肺炎蔓延，由於時間倉促，大批大陸人在香港多個出入境口岸被拒入境要返回內地，其中在國際機場機場一批湖北居民及內地人昨晚乘客機抵港後，因涉及新規定全被入境處拒絕入境，惟因人數太多，需時安排，加上要照顧部份人的意願，其後部份人獲安排返回大陸，至今日凌晨仍然有人滯留在機場禁區。

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澳門早在26日早上已經宣布從27日開始禁止湖北居民入境，宣布的時間比香港還早了接近10個小時。

在新規定下，香港各出入境通道都有湖北人或14日前曾到過湖北省的內地人被拒絕入境，27日凌晨零時至下午5時已接近400人，其中在陸路深圳灣海關一度有40多人被拒入境，羅湖亦一度有30多人同時被拒，機場亦有數十人。被拒入境內地人事後陸續獲安排經深圳或珠海返回內地，但一批昨晚乘客機抵達機場的湖北省居民及內地旅客，因人數太多，入境處需要時間安排，及要了解他們想經何處通道返回內地，加上部份內地人疑擔心返回大陸後會被隔離，致返回內地安排一直被拖延，至今日凌晨零時，仍然有人滯留港境。

據目擊者稱，被困機場的內地旅客，至少有20人被安排在同一間房內，大部份人都戴上口罩，一臉無奈。

本身是醫生的立法會議員郭家麒接受蘋果日報查詢時指，若事件屬實，特區政府、食衞局等難辭其咎，因為武漢肺炎疫症肆虐多時，港府雖已後知後覺於周一凌晨起封關限制湖北省或及任何過去14日到過湖北省的人士進入香港，但竟遺漏了安排入境湖北或武漢的旅客的安全措施，林鄭政府要好好檢討，及早亡羊補牢。另一名立法會議員塗謹申則指，若事件中有內地省市拒收這批湖北人，更反映內地對疫情的擔心和憂慮，而且武漢市公布有500萬人離開武漢，這批人可能已去到其他省份成為潛在帶細菌者，認為港府應加大封關省市名單。

郭家麒指，特區政府每年都有進行跨部門的大型災難應變演習，他記得當中包括假設有疫症在機場發生的演習，當時曾在機場露天空曠地方設置臨時檢疫區，以隔離懷疑來自疫區的旅客。他指，近日他曾在立法會向政府提出相關要求，並再去信特區政府提示，但特區政府全無反應，他指今次事件再次凸顯特區政府在預防武漢肺炎疫症上的無能及無遠見，他希望今次事件只是一場虛驚，但更希望港府吸取教訓，及早在機場設置臨時檢疫區，避免同類事件重演，守住機場。