香港酒店工會“緊急要求”港府禁止所有大陸人來港

武漢冠狀病毒確診數字不斷上升之際，香港酒店工會向港府發出“緊急要求”，要求立即禁止所有中國境內的人來港，直到武漢肺炎疫情受控。應對疫情總比香港早一步的澳門，從27日開始已經着手調查仍留在澳門的逾千名湖北旅客，如沒有冠狀病毒病症者可自行離開，否則將被統一管理，強制安置在隔離中心。

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網媒立場新聞引述香港酒店工會指，近日收到多間酒店的員工反映，全港多間酒店曾接待來自疫症爆發地區的旅客，更經常有大陸客在酒店無遮掩口鼻不斷咳嗽，部分旅客甚至發燒，“前線同業們深感生命受到威脅”；要求政府立即禁止所有中國境內的人來港，直到武漢肺炎疫情受控。

工會指，澳門政府將在澳門的約 1110 名湖北旅客集中統一在隔離中心隔離，呼籲港府都把握防疫黃金時間，立即實施類似澳門政府的應變措施，並接納醫管局員工陣線及醫護行業工會的呼籲，禁止所有中國境內人士到香港；他們又呼籲各酒店，停止接收所有來自武漢市及湖北省的旅客，並和員工聯合去信港府，要求立即提高應變措施。

澳門至今有 6 宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，澳門政府從27日起，調查仍留在澳門﹑來自湖北的 1113 名旅客。截至27日下午 2 時，一共有 144 名旅客在澳門警方協助下離境；有 4 名湖北旅客入住隔離中心，分別是一對父女和一對母女。

兩個隔離營分別是黑沙青年旅舍及市政署黑沙海灘培訓中心。澳門政府表示，治安警今日上午 9 時起，派出 200 名警員巡查全澳門 86 間酒店、公寓及賓館。截至下午 2 時，共有 144 人在警方協助下離境，分別是 77 男 67 女；有 4 名湖北旅客入住黑沙青年旅舍，分別是一對父女和一對母女；大部分湖北省旅客已於較早前自行離開澳門。

另外，自今日起，澳門規定任何從湖北省到澳門的非澳門居民，及訪澳前 14 天內曾到湖北的人士，都需提交醫生證明書，證明沒有感染新型冠狀病毒才可以入境；又禁止所有在過去 14 天內曾到湖北的人士進入賭場等娛樂場所。

如有澳門學生在武漢讀書，回澳門不足兩周，當局呼籲相關學生自我隔離 14 天，又稱不排除再延遲開學；而非澳門學生在澳門就讀高等院校，可由高教局統一購買口罩。此外，澳門公務員上班時亦需填寫健康申報表。