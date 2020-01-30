兩名武漢客來港四處遊玩六天後確診病毒現被隔離

兩名在武漢封城之前一天到香港的旅客，在香港六天期間，分別入住港島和九龍兩家五星級酒店以及四處遊玩購物並出外用膳和探親，直至前晚28日晚上才被確診染上武漢冠狀病毒，專家醫生黃仁匡認為，假如香港再不全面封關，只會是“全港一齊埋單”。

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加上這兩名新增確診病例之後，香港個案至今已經增加到10宗。另外，威爾斯親王醫院兩名內科醫生昨出現懷疑感染病徵，其中一人有發燒癥狀；院方隨即安排二人隔離，並抽取樣本作快速測試，料今日有結果。兩名醫生病徵輕微，日前曾接觸過武漢肺炎病人，當時他們有穿着全套防護裝備。消息指由於現在同時是流感高峯期，醫生出現呼吸道病徵未必一定與武漢肺炎有關，需待快速測試結果，判斷下一步行動。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記招表示，兩名在瑪麗醫院求診的病人對新型冠狀病毒測試初步呈陽性，現時正隔離治療，至29日晚上確診。病人是來自武漢的夫婦，73歲女患者發燒至體溫38℃，72歲男患者肺部X光片“有花”。目前確診個案包括三對年長夫婦，顯示長者可能較易受感染。張竹君稱，當局會跟進兩人曾入住酒店情況，為兩人房間清潔的員工及相關房間的下一位住客都會列為密切接觸者需隔離，同層其他住客只需醫學觀察。其他曾與兩夫婦接觸至少15分鐘才算密切接觸者，如果只是純粹身邊走過不算接觸。

衛生防護中心昨凌晨透露，新確診的武漢夫婦1月22日乘坐國泰港龍航空KA853班機由武漢到香港，即日入住香港W酒店至前日。其後，二人前日曾到訪香港麗思卡爾頓（W酒店）及香港四季酒店，並從四季酒店乘救護車到瑪麗醫院及入院接受隔離治療。兩人1月25日出現發燒，現時情況穩定。他們的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

中心即時展開流行病學調查及追蹤接觸者，五名酒店職員被列作密切接觸者，被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。其他接觸者中，一人因出現病徵正在瑪麗醫院接受隔離治療，其餘會進行醫學監察。調查仍然進行中。

據了解，兩患者亦曾到過IFC（國際金融中心），前日由四季酒店職員發現有人發燒，於是喚救護車。消防處前晚11時18分接報中環四季酒店大堂有一對武漢遊客不適，需召喚救護車，兩人由穿着全副防護衣物的救護員送往瑪麗醫院。據記者昨觀察，四季酒店派出多名員工清潔大門及地下大堂，清洗得相當仔細。

醫生組織杏林覺醒成員黃任匡指出，新增個案證明政府防疫措施嚴重落後於形勢，兩名患者可入境及四處活動，傳播病毒近一星期才被發現，其間到過不少地方及接觸過不少人，大大增加社區爆發風險。政府若不亡羊補牢全面封關，2003年沙士悲劇恐將重演，“公立醫院爆廠，經濟又差，市民每日都會聽到有人死，全香港一齊埋單”。