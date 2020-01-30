奸商劣質口罩充斥香港市面海關進行大規模巡查

在“一罩難求”的香港，奸商不但乘機擡哄價格或囤積居奇口罩，有些甚至售賣二手或薄如紙張的口罩牟利，港府宣布海關已從27日開始展開代號“守護者”的全港性大規模特別行動，並出動近200名海關人員，全面巡查全港各區及檢視市面上出售的外科口罩，確保市面出售的外科口罩產品符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》的規定。截至29日為止，已經巡查超過180個出售外科口罩的零售點，行動將會繼續。

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但根據港府發布的新聞，海關至今似乎並未發現或逮捕任何觸犯上述法例的商號或個人。然而香港網上已經盛傳一張名單，上面列出多家出售劣質口罩的藥房和商店。根據網媒香港01報道，有些市面出售的所謂口罩薄如紙張，在燈光下幾乎完全透光，雖然有三層結構但防水極差，形容此等口罩“噴水即破”。

港府宣布，海關已於1月27日展開代號“守護者”的全港性大規模特別行動，今次巡查行動的主要目的，是針對涉及虛假來源地聲稱、不符合消費品安全標準，以及偽冒商標的外科口罩。目前已作巡查的零售點包括連鎖店鋪、藥房、藥行及日用品店等。行動中除試購外科口罩作安全測試外，亦已聯絡品牌持有人，以協助確定品牌真偽及來源地的真確性。海關亦從網上購物平台試購相關物品，檢視其商品說明、安全性及商標。

政府發布的新聞指出，“守護者”行動將會持續進行，以確保市面上出售的外科口罩符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》。行動中如有發現違規行為會馬上公布。

根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元（港幣，下同）及監禁5年。

至於《消費品安全條例》，任何人如進口、製造或供應未能符合一般安全規定的消費品，即屬違法。違例者首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

另據香港01報道，由於香港口罩供不應求，各區藥房有售賣不明來歷散裝口罩，每個平均售價3至5元不等。報道指，從藥房選購的8款外科口罩，店員聲稱產地分別來自中國、菲律賓、日本、香港等，部分更是產地不明。記者其後測試口罩透光程度、表層防水力，以及剪開口罩了解其內層結構，發現品質參差不齊。有口罩質地薄如紙，在燈光下幾乎完全透光，雖然有三層結構但防水極差。

有醫生擔心，若非獨立包裝的口罩曾經人手處理，而所在地出現疫情社區爆發，有關口罩或有機會被污染。他建議，若市民在社區使用口罩，若沒有更好的口罩選擇，“有總好過沒有”。

根據報道，市面上購買的8款口罩，當中6款是藥房用膠袋包裝，平均每個口罩售價5至9元，且沒有從包裝列明來源地，部分店員亦未能明確說明口罩來源，僅稱“不是大陸就是菲律賓啦”。此外，有口罩包裝粗糙，數個非獨立包裝的口罩裝入透明膠袋，再用一張膠紙封口，包裝十分簡陋。其餘兩款則為較知名口罩，當中一款早前更被消委會評為九分（十分為滿分）。