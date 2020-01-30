武漢肺炎延燒：台灣增至9人 印度和菲律賓也現首例

路透社引述台灣中央流行疫情指揮中心周四報道說，本地新增一例家庭群聚的新型冠狀病毒感染確診個案，令確診個案增至九例。同一天，印度和菲律賓也發現首位確診感染者。

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報道說，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，該例定義在家庭群聚，屬於沒有癥狀的感染者，是輕症的情況，至於其他八例都非常穩定且持續進步中。此外，也決定對口罩全面徵用與調控，將分配給第一線的公務與醫療單位，並會控制徵收的價格。

路透社引述台灣總統蔡英文當天稍早稱，因應武漢肺炎疫情，將穩定股彙市，減少短線心理因素的衝擊，並將輔導企業做好防疫，使口罩生產能量及銷售通路不受影響。

同一天，路透社班加羅爾消息稱，印度南部喀拉拉邦一名病人的新型冠狀病毒檢測結果為陽性，這是該國報告的首例感染病例。

印度政府聲明稱，這名病人是中國武漢大學的一名學生，目前情況穩定，並隔離在一家醫院中。

原先全力圍堵的菲律賓也破功了，路透社說，該國衛生官員確認出現首例新型冠狀病毒病例。

菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque）在記者會上表示，一名38歲的中國女性1月21日從武漢抵達菲律賓，其新型冠狀病毒檢測結果為陽性。這名病人正在一家政府醫院內接受隔離，目前沒有癥狀顯現。