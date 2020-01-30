香港五間酒店拒接湖北人專家建議警方巡查酒店隔離鄂客

一場無名冠狀病毒疫情，湖北人竟然成為全國聞風色變避之則吉的“族群”，大陸內地如是，香港也如是。由於湖北疫情確診數字直線上升，香港已有至少五間酒店拒絕湖北旅客入住。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議港府跟隨澳門後塵，派警員到酒店強制隔離或送走湖北旅客。

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澳門治安警察局28日已經合共巡查86間酒店、公寓及賓館，截至下午2時共協助144名湖北人離境，其中有77男67女，包括11名兒童。澳門旅遊局稱，日前已要求各酒店通知來自湖北的旅客，可選擇離開澳門或政府安排入住隔離營，旅遊局稍後會再向全澳酒店發通知，假設日後遇到來自湖北或武漢旅客，或曾到武漢旅客不能入住當地酒店，並由政府統一集中管理。

香港酒店工會主席告訴蘋果日報，目前拒收鄂客的酒店仍屬少數，他希望其他酒店加入抵制，並支持何栢良建議。香港酒店工會日前已經強烈建議港府對來自大陸的旅客全面封關，否則將採取進一步行動。但特首林鄭月娥日前在記者會宣布第二階段的封關措施時，仍然保留人流最多的羅湖口岸繼續開放，並聲稱全面封關有困難雲雲。

何栢良接受香港電台訪問時表示，香港有逼切全面封關，並採取嚴厲防疫措施“追上去”，未來14天完全堵截所有內地人入境，並效法澳門做法，派警員到酒店，強制隔離武漢或湖北人，或者將他們送返內地。他形容香港現與新型冠狀病毒是“零距離”，憂心若廣東省爆發第二波疫情，或出現社區爆發，香港難免失守。

酒店業工會主席徐先生則支持建議，認為從源頭制止病毒成效較大，並透露目前已有至少五間酒店停止接收來自湖北或武漢的旅客。其中旺角維景酒店向蘋果日報確認，在港府宣布拒絕湖北人入境當日，已經拒收來自當地的旅客。

徐先生表示，目前拒收武漢或湖北旅客的酒店仍屬少數，擔心影響前線酒店業人員及港人的健康，即使從業員詢問，“他們（旅客）未必會講真話”，感染風險大，呼籲更多酒店加入抵制鄂客。

網上流傳有三名發燒武漢旅客到酒店求宿被拒，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，已向有關酒店查明消息是“假新聞”，聯會昨向會員酒店發信，提醒詢問旅客過去14日曾否到湖北等。他並稱，為配合政府聯絡在港湖北人，已將相關問捲髮予各酒店，料短期內有結果。他又相信，經內地及香港政府雙重把關下，抵港旅客風險較低，但酒店仍有權決定是否拒絕鄂客。

食物及衞生局未有正面回應何栢良建議，重申正透過業界接觸各酒店，聯絡來自湖北的旅客。