承載生命源頭的台灣文化獎章首頒予法蘭西學院院長等摯友

為表彰在國際間熱心支持台灣文化交流、促進國際了解及具特殊價值或重大成就者的國際友人，台灣文化部由鄭麗君部長推動下對外頒授文化獎章。首次授勳典禮於2月3日在駐法代表處舉行。首批獎章得主有六位：法蘭西學院Xavier Darcos院長、人文政治科學院Jean-Robert Pitte終身秘書、Marianne Bastid-Bruguière院士、Pierre Delvolvé院士、Daniel Andler院士、前秘書Pierre Charau先生。

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親蒞巴黎主持授勳儀式的台灣文化部長鄭麗君對現場嘉賓表示，台法文化獎即將邁入第25個年頭，也產生了42位得主。這麼多年來，身為台法文化獎共同主辦方 法蘭西學院一直支持台法文化交流，激勵法國學者對台灣的研究不斷深化，並促進雙方藝文機構的合作蓬勃發展。她個人今天能將首批文化獎章頒給Xavier Darcos院長等六位對台具有卓越貢獻的珍貴摯友，心中滿是感念感謝！

另外，典禮地點選在中華民國駐外使館，駐法處吳志中代表指出，這格外彰顯台灣心繫國際友誼。

值得一書的是，文化獎章的設計有特殊的意義，以盛開的台灣原生蝴蝶蘭為造型，再用台灣傳統纏花（春仔花）工藝為意象所創作。原生蝴蝶蘭的學名(Phalaenopsis amabilis)，因為其中有着台語的諧音，在台灣又稱「台灣阿嬤」，那是很親昵、很傳統地道的對祖母的稱呼，象徵著生命的來源。至於纏花（春仔花）傳統工藝，今年甫獲台灣文化部公告登錄為「重要傳統工藝」無形文化資產，它是以綉線手工纏繞組合成花型的裝飾品，是台灣傳統喜慶時的吉祥對象，在主角與賓客身上都會配戴，象徵著喜氣。

因此，這個獎章的意義，就如同鄭麗君部長所說的那般：除了感謝，也代表着一份對摯友們的深遠祝福，更期待未來，雙方在文化交流上擁有更緊密的友誼。

典禮酒會上，得獎人之一Pierre Charau老師受訪時說，這個文化獎章對自己意義非凡之處即在於與台灣45年的友誼！同時也見證他在情感上是半個台灣人了！針對記者提問身為法國人、文化人對台灣最大的認同是？他回答說：“就是最近4年發生的現象，以前法國人比較親中國，可是他們最近發現了中國的價值跟法國的價值完全不一樣，實際上他們也發現了台灣的民主價值、自由價值是跟我們法國這個人文文明的價值一樣！所以有更多人現在開始親台灣；比方說，剛剛Xavier Darcos院長講的，他強調台灣和法國兩國真的很重視自由和民主！”

確實，在這個基點上台法交流也得以持續深化與擴展到更多的領域！