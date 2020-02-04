新冠病毒來襲:澳門關閉所有賭場

澳門今天2月4日宣布關閉所有賭場和娛樂場所15天。博彩業是前葡萄牙殖民地澳門的經濟命脈。關閉賭場猶如自掐命門，澳門特首表示，做出上述決定很難，但為了居民健康，必須這樣做。

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澳門一名57歲男子被確診感染新冠病毒後，澳門特首賀一誠今天2月4日宣布關閉所有賭場和夜店等場所15天。他向媒體表示，這個決定很艱難做出，但是為了澳門居民的身體健康，他有責任決定這樣做。

博彩業被認為是澳門經濟的主要支柱。被要求關閉15天的企業有40來個，包括博彩企業和夜總會，遊戲吧，酒吧，網吧，遊戲吧，電影院，劇院，馬會，彩票公司等等。

賀一誠表示，他與澳門所有博彩業的代表定於今天下午碰面。據香港電台報道，澳門經濟財政司司長李偉農說，6間博企與賀一誠開會時，承諾不會對相關員工實施無薪假，並會向不能上班的員工支付薪酬。大家認為面對疫情不應盲目樂觀，也不能恐慌性悲觀。

中國官方通報的新冠病毒武肺感染人數20400例，新增死亡病例64例，累計425例，超過2003年薩斯在內地造成的349死亡病例。

除了一名57歲澳門男性居民被確診感染新冠病毒之外，今天還有一名29歲的澳門女性居民被確診感染。澳門特首賀一誠根據最新確診的病例判斷，澳門可能已經出現人傳人疫情。