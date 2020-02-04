香港肺炎感染者乘坐過的游輪在日本引起大騷動

一名80歲的香港男性從日本回港後被確診感染新型冠狀病毒，他曾搭乘日本大型豪華游輪鑽石公主號，現在乘坐該游輪的約3700名乘客和船員正在接受檢查，該遊船不被允許靠港，乘客不被允許上岸。

廣告 繼續瀏覽後續

游輪1月20日從橫濱啟程，22日停靠日本鹿兒島，25日抵達香港，感染肺炎的香港男性1月10日經羅湖口岸到內地逗留數小時；於1月17日與兩女兒由香港乘飛機前往日本東京，20日從橫濱乘船，1月25日在香港下船，該船之後駛往越南、台灣，2月1日停靠那霸，再抵達橫濱。

關於鑽石公主號游輪內乘客和船員上岸的時期，日本官房長官菅義偉4日在記者會上表示：“從被確診感染的男性於1月25日下船這一點出發，將以世界衛生組織（WHO）所認為的10天潛伏期為參考做出判斷。”

該船乘客大半是日本人，其餘的有來自美國、香港、澳大利亞等地的外國人。對全體人員的檢疫完畢預計並得出結果要等到4日下午以後，在此之前所有人將在船內等候。

橫濱市4日表示，該船將在5日以後靠岸，靠岸時間未定。

同時，據沖繩那霸檢疫所發麵的消息，同船的13名乘客在沖繩那霸下船，那霸檢疫所方面沒有透露下船的13人的所在和是否與香港感染者濃密接觸，據說該感染者沒有在那霸下船。

日本厚生勞動相加藤勝信在4日內閣會議後的記者會上表示：“將迅速而細緻地確認他們的健康狀況。”