港國泰航空要求員工無薪休假，美兩大航空公司停飛香港

中國2019新冠狀病毒疫情對經濟的衝擊日益顯現。香港國泰航空公司總裁周三要求公司兩萬七千員工無薪休假三周，凸顯該公司面對的窘境。同一天，美國兩大航空公司宣布暫停飛往香港的航班。

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國泰航空公司總裁鄧健榮5日通過網絡視頻講話，要求公司無論一線員工，還是高級管理人員，均支持無薪休假的決定。他在視頻講話中解釋說，由於新冠病毒疫情，公司經歷了有史以來最困難的春節假期，而且不知道這種局面會持續多久。而公司經濟已面對關鍵節點。他表示，面對這種不確定性，公司需要自保。他不排除公司還會採取其它措施的可能性。

國泰公司日前已經宣布短期內削減公司國際運輸30%，其中90%為對中國的通運量。

國泰公司此前已經因為持續數月的反送中抗爭運動而受到影響。春運通常是航運的高峰時期。但自年初以來，武漢肺炎疫情突發，造成運輸流量大減。

許多國際航空公司近期都陸續削減或暫停飛往中國的航班，香港有時也被列入停飛名單。美國聯合航空公司和美國航空公司5日宣布在2月20日以前，暫停飛往香港的航班。美聯航空解釋說，這是因為旅客流量大幅減少。美國航空公司則表示，該公司此前已經暫停對香港航班。這兩家美國最大的航空公司此前已經暫停了飛往中國內地的航班。

在此之前一天，香港發生首例武漢肺炎死亡病例。截至5日，香港已有18例確診病例，其中三例為社區感染。香港衛生當局4日表示，已不排除疫情在社區大規模爆發的可能性。

香港近日已陸續關閉幾乎全部與中國內地聯通的陸地口岸，深圳灣口岸和珠港澳大橋除外，機場也仍然開放。香港醫務界再三要求港府全面封關，並為此自3日起發起醫護人員罷工，向政府施加壓力。