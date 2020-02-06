台侯任副總統賴清德邁進美白宮國安大門 台美關係上層樓 或見特朗普

正在美國進行訪問的台灣“准副總統”賴清德，美東時間2月5日前往白宮國安會，與美國官員會談約70分鐘，儘管賴清德現無官職，但以台灣“候任”副總統的身份拜訪，已創下台美斷交以來拜會白宮國安會最高層級的紀錄。賴清德面對媒體時，均微笑未發言，白宮也尚未對外釋出，與賴清德會談的人士與對話內容。

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據香港01報道，賴清德走進白宮國安會，創台美斷交後最高層級紀錄。而對於賴清德訪美，中國國台辦此前曾表態稱，“任何人、任何勢力妄圖挾洋自重必將自食惡果”。

據該報道說，賴清德在5日下午1時，在訪團顧問、前民進黨立委蕭美琴，台灣駐美代表高碩泰，台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔等人的陪同下，進入白宮國安會，約70分鐘後才走出白宮國安會；據了解，國安會由負責中國、台灣及蒙古事務的主任簡以榮（Ivan Kanapathy）出來接待，帶賴清德一行進入艾森豪行政大樓。賴清德訪美行程，預計在美東2月6日出席美國“國家祈禱早餐會”，有機會見到美國總統特朗普（Donald Trump），7日則安排在“哈德遜研究所”與智庫人士會談，8日前往紐約，並從紐約返台。

賴清德前一日出席在美國國會舉辦的“國際宗教自由圓桌會議”致詞，美國宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）以“台灣副總統當選人”身分介紹賴清德，現場響起熱烈掌聲。賴清德在臉書表示，在台灣，民主與宗教自由同為重要資產，自由的宗教是台灣文化的必要基石，台灣將積極與美國與國際社會共同合作，保護珍貴的信該報道稱，仰自由，讓民眾不因信仰受到迫害，為促進全球宗教自由共同努力。

消息說，另外，賴清德也在臉書介紹全世界最大的圖書館即位於美國華盛頓特區的國會圖書館（Library of Congress），他說，館方特別將他的《看見未來》找出來，並在世界最大圖書館跟《看見未來》合照，也貼上自己的instagram帳號，和網友們分享。